Crolla il prezzo dello smartwatch: sconto del 71%, costa meno di 20€

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Display 1,95", chiamate Bluetooth, 112 sport, IP68 e batteria fino a 7 giorni: lo smartwatch uomo donna è oggi protagonista di un’offerta imperdibile.

Amazon

Se stai cercando uno smartwatch versatile da usare tutti i giorni, questa è l’occasione giusta: lo Smartwatch Uomo Donna è in offerta su Amazon con uno sconto del 71%. Colpisce per il display ampio e reattivo da 1,95", per la possibilità di effettuare e rispondere alle chiamate dal polso con audio chiaro e microfono preciso, e per un’app intuitiva che rende semplice la gestione quotidiana. A completare il quadro ci sono un monitoraggio fitness e del sonno accurato e un’autonomia che arriva fino a una settimana, il tutto con un rapporto qualità-prezzo sorprendente.

In poche parole, un indossabile pratico e affidabile per chi vuole notifiche, sport e chiamate in un unico dispositivo, con un design leggero e curato e tante opzioni di personalizzazione.

Smartwatch Uomo Donna

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Smartwatch Uomo Donna: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon, lo Smartwatch Uomo Donna è proposto a 19,99€ con uno sconto del 71%. Considerando il taglio applicato, il risparmio è di circa 49€ rispetto al prezzo precedente: un affare assoluto per chi desidera un wearable completo nella fascia accessibile.

Se vuoi sfruttare l’offerta, puoi andare direttamente alla pagina prodotto e concludere l’acquisto in pochi clic: è una proposta particolarmente interessante per chi cerca chiamate dal polso, tracciamento sport e autonomia estesa senza compromessi sul budget.

Smartwatch Uomo Donna

Smartwatch Uomo Donna: le caratteristiche tecniche

Il cuore dell’esperienza è il display da 1,95 pollici con tecnologia AMOLED, ampio, luminoso e reattivo al tocco. La personalizzazione è un punto forte: puoi scegliere tra oltre 200 quadranti e regolare la luminosità per una visibilità ottimale in ogni contesto.

La connettività è affidata al Bluetooth 5.3 con chiamate dal polso grazie ad altoparlante e microfono integrati, oltre alla sincronizzazione delle notifiche delle app principali. Per l’attività fisica trovi 112 modalità sportive indoor e outdoor, con rilevazione di passi, distanza e calorie per allenamenti più consapevoli.

Completa il quadro la gestione della salute con cardiofrequenzimetro e monitoraggio del sonno, la resistenza all’acqua IP68 e una batteria da 300 mAh capace di offrire 5-7 giorni di utilizzo e fino a 30 giorni in standby. Compatibile con Android 5.0+ e iOS 9.0+, il modello Puqo T80 si conferma una soluzione trasversale e completa per chi cerca funzionalità smart, sport e autonomia a un prezzo contenuto.

Smartwatch Uomo Donna