Crolla il prezzo del termoventilatore smart, ora con il 76% di sconto

Stufetta in ceramica PTC 1500 W con Wi‑Fi, app, 4 modalità, oscillazione 70° e protezioni: approfitta del 76% di sconto e riscalda casa in modo smart

Se cerchi una soluzione compatta e affidabile per scaldare gli ambienti in pochi minuti, il FLANUR Termoventilatore è oggi protagonista di un’offerta davvero allettante su Amazon: sconto del 76%. Parliamo di una stufetta in ceramica PTC con controllo via App e Wi‑Fi, pensata per distribuire il calore in modo rapido e omogeneo, senza rinunciare alla silenziosità e alle indispensabili funzioni di sicurezza. È leggera, facile da spostare e comoda da usare ogni giorno. Scopri l’offerta con il link diretto.

FLANUR Termoventilatore: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione concreta per risparmiare: il FLANUR Termoventilatore è proposto a 39,99€ con uno sconto del 76%. Tradotto, il risparmio è di circa 126€ sul prezzo originario. Una cifra notevole per una stufetta smart che punta su praticità e sicurezza, ideale come soluzione d’appoggio per camere, soggiorni e uffici.

FLANUR Termoventilatore: le caratteristiche tecniche

Il cuore della stufetta è l’elemento ceramico PTC da 1500 W, capace di erogare calore in pochi secondi. Sono disponibili 4 modalità (1500 W, 1000 W, ECO e solo ventola): in ECO il dispositivo regola autonomamente la potenza per ottimizzare i consumi e consente la regolazione della temperatura (range 41–95 °F). La funzione di oscillazione a 70° diffonde il calore in modo uniforme nell’ambiente.

La parte smart è completa: App Havaworks, compatibilità con Alexa e Google Home per controlli vocali, Wi‑Fi 2,4 GHz, display LED e timer programmabile fino a 12 ore. Il livello di rumore di soli 36 dB lo rende adatto anche all’uso serale e in ufficio. È compatto e leggero, pensato per essere spostato senza sforzo tra le stanze.

Capitolo sicurezza: materiali ignifughi V0, protezione da surriscaldamento, anti‑ribaltamento, spegnimento automatico dopo 24 ore, blocco bambini e doppio circuito di protezione con fusibile. Dopo lo spegnimento, una breve fase di raffreddamento dissipa il calore residuo. Nota d’uso: è sconsigliato l’impiego su tappeti morbidi o in bagno.

