Crolla il prezzo del robot aspirapolvere lavapavimenti: 72% di sconto

Mappatura dToF, 5000Pa, serbatoio 200 ml e autonomia fino a 150 min: LEFANT M330 Pro è oggi al centro di un’offerta da non perdere: 72% di sconto

Se cerchi un alleato affidabile per la pulizia quotidiana, il LEFANT M330 Pro è oggi protagonista di un’offerta da cogliere al volo con uno sconto del 72%. Si tratta di un robot aspirapolvere lavapavimenti semplice da gestire e adatto alla routine domestica: è silenzioso, efficace anche con i peli degli animali e si controlla comodamente via app. La mappatura precisa e l’evitamento degli ostacoli lo rendono autonomo nella gestione delle stanze, mentre la programmazione ti lascia uscire di casa e tornare con i pavimenti già in ordine. Scopri l’offerta e tutti i dettagli su Amazon: vai all’offerta.

Nell’uso quotidiano spiccano facilità di configurazione e gestione, oltre alla buona cura per bordi e perimetri. Nota utile: quando utilizzi la funzione di lavaggio, è consigliabile svuotare il serbatoio una volta terminata la sessione per evitare residui d’acqua alla base. Un pacchetto equilibrato che punta a praticità e risultati.

LEFANT M330 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il LEFANT M330 Pro è in offerta a 139,99€ con uno sconto del 72%. Considerando la percentuale, il prezzo di listino risulta intorno ai 500€ e il risparmio è di circa 360€. Un taglio di prezzo importante che rende questo robot una scelta particolarmente allettante per chi vuole automatizzare le pulizie senza spendere una fortuna.

L’offerta è disponibile su Amazon al link dedicato: scopri la promozione. Se desideri un sistema che aspiri e lavi in autonomia, con gestione smart e funzioni di programmazione, questa promo rappresenta un’opportunità concreta per rinnovare la tua routine domestica.

LEFANT M330 Pro: le caratteristiche tecniche

Il LEFANT M330 Pro è un robot 3 in 1 che combina aspirazione, spazzamento e lavaggio. La potenza di 5000Pa aiuta a rimuovere polvere e peli, mentre il design senza spazzole dell’aspirazione limita i grovigli, ideale per chi convive con animali. La mappatura dToF a 360° e l’evitamento ostacoli PSD a 190° pianificano percorsi intelligenti e riducono urti con mobili e fili, con supporto a mappe multilivello fino a 3 piani.

La batteria offre fino a 150 minuti di autonomia e il robot torna in automatico alla base al 15% di carica, riprendendo poi dall’ultimo punto. Il modulo lavaggio include un serbatoio da 200 ml e un mop lavabile; il cassetto polvere da 450 ml riduce la frequenza di svuotamento. Il controllo è smart via APP con modalità zona, stanza, automatica e manuale, ed è compatibile con Alexa, Google Assistant e Apple Watch. Compatto (28 × 28 × 8 cm) e silenzioso (52 dB), punta su praticità e versatilità per una casa sempre in ordine.

