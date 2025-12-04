Libero
OFFERTE

Crolla il prezzo del robot aspirapolvere lavapavimenti: 72% di sconto

Mappatura dToF, 5000Pa, serbatoio 200 ml e autonomia fino a 150 min: LEFANT M330 Pro è oggi al centro di un’offerta da non perdere: 72% di sconto

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Crolla il prezzo del robot aspirapolvere lavapavimenti: 72% di sconto Amazon

Se cerchi un alleato affidabile per la pulizia quotidiana, il LEFANT M330 Pro è oggi protagonista di un’offerta da cogliere al volo con uno sconto del 72%. Si tratta di un robot aspirapolvere lavapavimenti semplice da gestire e adatto alla routine domestica: è silenzioso, efficace anche con i peli degli animali e si controlla comodamente via app. La mappatura precisa e l’evitamento degli ostacoli lo rendono autonomo nella gestione delle stanze, mentre la programmazione ti lascia uscire di casa e tornare con i pavimenti già in ordine. Scopri l’offerta e tutti i dettagli su Amazon: vai all’offerta.

Nell’uso quotidiano spiccano facilità di configurazione e gestione, oltre alla buona cura per bordi e perimetri. Nota utile: quando utilizzi la funzione di lavaggio, è consigliabile svuotare il serbatoio una volta terminata la sessione per evitare residui d’acqua alla base. Un pacchetto equilibrato che punta a praticità e risultati.

LEFANT M330 Pro

LEFANT M330 Pro

139,99 €499,99 € -360,00 € (72%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

LEFANT M330 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il LEFANT M330 Pro è in offerta a 139,99€ con uno sconto del 72%. Considerando la percentuale, il prezzo di listino risulta intorno ai 500€ e il risparmio è di circa 360€. Un taglio di prezzo importante che rende questo robot una scelta particolarmente allettante per chi vuole automatizzare le pulizie senza spendere una fortuna.

L’offerta è disponibile su Amazon al link dedicato: scopri la promozione. Se desideri un sistema che aspiri e lavi in autonomia, con gestione smart e funzioni di programmazione, questa promo rappresenta un’opportunità concreta per rinnovare la tua routine domestica.

LEFANT M330 Pro

LEFANT M330 Pro

139,99 €499,99 € -360,00 € (72%)

LEFANT M330 Pro: le caratteristiche tecniche

Il LEFANT M330 Pro è un robot 3 in 1 che combina aspirazione, spazzamento e lavaggio. La potenza di 5000Pa aiuta a rimuovere polvere e peli, mentre il design senza spazzole dell’aspirazione limita i grovigli, ideale per chi convive con animali. La mappatura dToF a 360° e l’evitamento ostacoli PSD a 190° pianificano percorsi intelligenti e riducono urti con mobili e fili, con supporto a mappe multilivello fino a 3 piani.

La batteria offre fino a 150 minuti di autonomia e il robot torna in automatico alla base al 15% di carica, riprendendo poi dall’ultimo punto. Il modulo lavaggio include un serbatoio da 200 ml e un mop lavabile; il cassetto polvere da 450 ml riduce la frequenza di svuotamento. Il controllo è smart via APP con modalità zona, stanza, automatica e manuale, ed è compatibile con Alexa, Google Assistant e Apple Watch. Compatto (28 × 28 × 8 cm) e silenzioso (52 dB), punta su praticità e versatilità per una casa sempre in ordine.

LEFANT M330 Pro

LEFANT M330 Pro

139,99 €499,99 € -360,00 € (72%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

Lima Plastics

Ti potrebbero interessare

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963