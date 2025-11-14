Crolla il prezzo del phon per styling perfetto e capelli luminosi

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

In offerta l’asciugacapelli professionale da 2300W con tecnologia ionica, 3 impostazioni di calore e 2 velocità, per capelli lisci e morbidi

Amazon

L’offerta del momento su Amazon riguarda il BaByliss Asciugacapelli Midnight Luxe, pensato per semplificare l’asciugatura quotidiana con risultati rapidi e uniformi. È leggero, maneggevole e consente di adattare flusso d’aria e calore con facilità, così da ottenere uno styling preciso. In questo momento lo trovi con uno sconto del 45%, una proposta interessante per chi cerca un phon efficace e immediato.

Tra i plus che emergono spiccano l’asciugatura rapida e la possibilità di gestire in modo intuitivo impostazioni e intensità. La tecnologia ionica anti-crespo contribuisce a lasciare i capelli più morbidi e luminosi, mentre la struttura leggera agevola l’uso prolungato senza affaticare. Un compagno pratico, capace di offrire una messa in piega curata in pochi minuti.

BaByliss Asciugacapelli Midnight Luxe

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

BaByliss Asciugacapelli Midnight Luxe: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il BaByliss Asciugacapelli Midnight Luxe è in offerta a 32,90 euro con sconto del 45%. In base al taglio applicato, il risparmio è di 26,92 euro rispetto al prezzo di listino stimato.

BaByliss Asciugacapelli Midnight Luxe

BaByliss Asciugacapelli Midnight Luxe: le caratteristiche tecniche

Potenza e velocità sono al centro della proposta: il motore da 2300W garantisce un flusso d’aria rapido, riducendo i tempi di asciugatura. La tecnologia ionica anti-crespo aiuta a contenere l’elettricità statica, favorendo capelli più morbidi e lucenti già durante l’asciugatura.

La regolazione è precisa e immediata grazie a 3 impostazioni di calore e 2 velocità, così da scegliere la combinazione più adatta al proprio tipo di capello. Il design leggero migliora la maneggevolezza, mentre il concentratore incluso convoglia l’aria per uno styling più definito. È disponibile anche il pulsante ad aria fredda per fissare l’acconciatura al termine dell’asciugatura.

Completano la dotazione un cavo da 2,2 m per maggiore libertà di movimento e una garanzia di 3 anni. Le dimensioni sono 22 x 8,8 x 29,1 cm con un peso di 463 g; il modello è il 5781PE e la finitura è in color blu. Un set di caratteristiche che rende l’uso quotidiano pratico e confortevole.

BaByliss Asciugacapelli Midnight Luxe