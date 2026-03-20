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Crolla il prezzo del Nothing Phone (2a), smartphone dal design unico

Nothing Phone (2a) al 42%: AMOLED 120 Hz, 5000 mAh e doppia 50 MP con Nothing OS 2.5, fluido e personalizzabile.

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Crolla il prezzo del Nothing Phone (2a), smartphone dal design unico Amazon

Cerchi uno smartphone dall’estetica distintiva e un’esperienza d’uso fluida? Oggi Nothing Phone (2a) è protagonista su Amazon di uno sconto del 42% che lo rende particolarmente appetibile. L’interfaccia è pulita e personalizzabile, la reattività è elevata e l’uso quotidiano risulta piacevole e immediato, con un’ottima autonomia che copre senza problemi la giornata e, con un uso moderato, arriva anche oltre.

La sensazione generale è di grande solidità: lo sblocco con impronta è rapido, il passaggio tra app è veloce e le foto sono convincenti per viaggi e famiglia. Il tutto con un rapporto qualità-prezzo che spicca nella fascia media, merito anche di un software snello che esalta fluidità e coerenza grafica.

Nothing Phone (2a)

Nothing Phone (2a)

202,50 €349,00 € -146,50 € (42%)

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Nothing Phone (2a): prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon, Nothing Phone (2a) è in offerta a 202,50€ con un sconto del 42%. Parliamo della versione 8+128 GB nel colore Bianco Latte, una proposta molto competitiva per chi cerca uno smartphone equilibrato e dal design iconico. Per approfittare della promo: vai all’offerta.

Nothing Phone (2a)

Nothing Phone (2a)

202,50 €349,00 € -146,50 € (42%)

Nothing Phone (2a): le caratteristiche tecniche

Cuore del dispositivo è il processore personalizzato Dimensity 7200 Pro (co-sviluppato con MediaTek), un 8‑core fino a 2,8 GHz progettato per coniugare prestazioni e efficienza con processo TSMC. Il software Nothing OS 2.5 su Android 14 offre un’esperienza pulita, veloce e altamente personalizzabile con widget dedicati.

Il display è un AMOLED flessibile da 6,7 pollici con refresh rate a 120 Hz, luminosità massima 1300 nit e 1,07 miliardi di colori, incorniciato da bordi sottili e simmetrici per una resa visiva immersiva e fluida.

La batteria da 5.000 mAh assicura fino a due giorni di utilizzo moderato e supporta la ricarica rapida a 45W, garantendo energia per un’intera giornata in circa 20 minuti. Un avanzato sistema di raffreddamento con camera a vapore da 3.200 mm² e ampia area con grafite da 0,11 mm mantiene stabili prestazioni e temperature.

Il comparto fotografico punta sulla qualità: doppia posteriore con 50 MP principale dotata di OIS & EIS per scatti stabili e una ultra‑grandangolare da 50 MP (FOV 114°), più una selfie cam da 32 MP e video fino a 1080p a 60 fps. Le funzioni Ultra XDR, Portrait Optimiser e TrueLens Engine valorizzano dettagli e tonalità della pelle grazie a algoritmi di fotografia computazionale.

Completano la dotazione Dual SIM, NFC, Bluetooth, Wi‑Fi, resistenza all’acqua e un peso di 190 g. In confezione: cavo USB, pellicola protettiva e strumento per la SIM. Una proposta solida e coerente che spicca nella fascia media per stile, fluidità e autonomia.

Nothing Phone (2a)

Nothing Phone (2a)

202,50 €349,00 € -146,50 € (42%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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