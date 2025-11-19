Libero
Crolla il prezzo del Kindle Colorsoft con custodia e caricatore

Kindle Colorsoft con schermo a colori da 7'', custodia in fibra vegetale e caricatore 9W: oggi disponibile su Amazon con il 30% di sconto

Crolla il prezzo del Kindle Colorsoft con custodia e caricatore Amazon

Se cerchi un lettore eBook a colori completo di accessori, questo bundle mette insieme Amazon Kindle Colorsoft da 16 GB, una custodia in fibra vegetale nera e il caricatore da 9 W. L’esperienza di lettura è piacevole e appagante, con un dispositivo leggero e comodo da tenere a lungo, mentre la resa cromatica valorizza copertine e contenuti. Scopri tutti i dettagli e il prezzo con il link diretto.

Un’opzione pensata per passare al mondo Kindle a colori fin da subito, con protezione dedicata e ricarica affidata al caricatore originale: una soluzione pratica per chi vuole leggere senza compromessi.

Amazon Kindle Colorsoft: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il bundle Amazon Kindle Colorsoft è disponibile su Amazon con uno sconto del 30%, che porta il prezzo a 236,58€. Si tratta di un risparmio di circa 100€ per un pacchetto che include il lettore a colori da 16 GB, la custodia in fibra vegetale nera e il caricatore originale Amazon da 9 W, così da avere subito protezione e ricarica dedicate.

Amazon Kindle Colorsoft: le caratteristiche tecniche

Il cuore del bundle è il display Colorsoft da 7", ottimizzato per la lettura a colori: l’alto contrasto rende la fruizione più riposante per gli occhi, mentre i colori fedeli alla carta esaltano copertine e contenuti. L’esperienza è stata ripensata per il colore ed è differente rispetto allo schermo di Kindle Paperwhite.

Per lo studio e la consultazione, puoi evidenziare il testo in giallo, arancione, blu e rosa, una flessibilità utile per organizzare note e passaggi chiave. Il design è sottile e leggero, pensato per leggere comodamente per ore.

La custodia inclusa è sostenibile, d’origine vegetale e realizzata in Italia, con interno in microfibra per proteggere lo schermo dai graffi. È progettata per adattarsi perfettamente ai nuovi Kindle Paperwhite (2024), Kindle Paperwhite Signature Edition (2024), Kindle Colorsoft e Kindle Colorsoft Signature Edition.

Completa il set il caricatore originale Amazon PowerFast da 9 W (1,8 A), compatibile con la maggior parte dei dispositivi USB. Nota: richiede un cavo USB, non incluso con il caricabatterie.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

