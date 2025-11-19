Crolla il prezzo del Kindle Colorsoft con custodia e caricatore

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon

Se cerchi un lettore eBook a colori completo di accessori, questo bundle mette insieme Amazon Kindle Colorsoft da 16 GB, una custodia in fibra vegetale nera e il caricatore da 9 W. L’esperienza di lettura è piacevole e appagante, con un dispositivo leggero e comodo da tenere a lungo, mentre la resa cromatica valorizza copertine e contenuti. Scopri tutti i dettagli e il prezzo con il link diretto.

Un’opzione pensata per passare al mondo Kindle a colori fin da subito, con protezione dedicata e ricarica affidata al caricatore originale: una soluzione pratica per chi vuole leggere senza compromessi.

Amazon Kindle Colorsoft

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Amazon Kindle Colorsoft: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il bundle Amazon Kindle Colorsoft è disponibile su Amazon con uno sconto del 30%, che porta il prezzo a 236,58€. Si tratta di un risparmio di circa 100€ per un pacchetto che include il lettore a colori da 16 GB, la custodia in fibra vegetale nera e il caricatore originale Amazon da 9 W, così da avere subito protezione e ricarica dedicate.

Amazon Kindle Colorsoft

Amazon Kindle Colorsoft: le caratteristiche tecniche

Il cuore del bundle è il display Colorsoft da 7", ottimizzato per la lettura a colori: l’alto contrasto rende la fruizione più riposante per gli occhi, mentre i colori fedeli alla carta esaltano copertine e contenuti. L’esperienza è stata ripensata per il colore ed è differente rispetto allo schermo di Kindle Paperwhite.

Per lo studio e la consultazione, puoi evidenziare il testo in giallo, arancione, blu e rosa, una flessibilità utile per organizzare note e passaggi chiave. Il design è sottile e leggero, pensato per leggere comodamente per ore.

La custodia inclusa è sostenibile, d’origine vegetale e realizzata in Italia, con interno in microfibra per proteggere lo schermo dai graffi. È progettata per adattarsi perfettamente ai nuovi Kindle Paperwhite (2024), Kindle Paperwhite Signature Edition (2024), Kindle Colorsoft e Kindle Colorsoft Signature Edition.

Completa il set il caricatore originale Amazon PowerFast da 9 W (1,8 A), compatibile con la maggior parte dei dispositivi USB. Nota: richiede un cavo USB, non incluso con il caricabatterie.

Amazon Kindle Colorsoft