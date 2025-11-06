Crolla di prezzo lo smartwatch unisex con chiamate e fitness tracker

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Grande occasione su Amazon per chi cerca uno smartwatch unisex completo e facile da usare: il Vamout S54 è in offerta con uno sconto del 78%. Parliamo di un modello apprezzato per autonomia di più giorni, semplicità di configurazione e funzionalità che coprono sia il fitness sia la vita quotidiana, mantenendo un ottimo rapporto qualità/prezzo. Se vuoi un wearable affidabile per allenamenti, notifiche e chiamate Bluetooth senza spendere troppo, questa è la promo giusta da cogliere al volo.

Vamout S54: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta rende il Vamout S54 particolarmente appetibile: oggi lo porti a casa a 21,99€ con uno sconto del 78%. Tradotto in pratica, significa un risparmio di circa 78 euro rispetto al prezzo di listino. Un valore difficilmente eguagliabile per un orologio con chiamate Bluetooth, tracking sportivo avanzato e funzioni salute.

Vamout S54: le caratteristiche tecniche

Il Vamout S54 integra Bluetooth 5.3 con microfono e altoparlante HD per effettuare e ricevere chiamate direttamente dal polso e gestire le notifiche delle app. Lo schermo TFT-LCD da 1,39 pollici è protetto da vetro resistente ai graffi e offre oltre 200 quadranti personalizzabili. La cassa in lega di alluminio con cinturino in silicone (standard 22 mm) assicura comfort e robustezza.

Per lo sport trovi più di 120 modalità con monitoraggio di passi, distanza e calorie, mentre la certificazione IP68 lo rende adatto all’uso quotidiano tra sudore e pioggia. Sul fronte salute, supporta il controllo di frequenza cardiaca, SpO2 e sonno (fasi profondo/leggero), oltre al monitoraggio del ciclo. Non mancano strumenti utili come respirazione guidata, cronometro, timer, controllo musica e fotocamera, meteo, promemoria sedentarietà, calcolatrice, calendario, sveglia, trova telefono e torcia.

Capitolo autonomia: con circa 2 ore di ricarica ottieni fino a 7 giorni di utilizzo e 30 giorni in standby, valori ideali per chi vuole pochi compromessi tra funzioni e batteria. Compatibile con Android e iOS, è una soluzione equilibrata per chi desidera un assistente da polso completo e concreto.

