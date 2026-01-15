Crolla al minimo storico lo smartwatch da uomo con oltre 120 sport

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Se stai cercando uno smartwatch affidabile e versatile, l’OUKITEL Smartwatch Uomo oggi è protagonista di una promo da non perdere: sconto del 72% e prezzo che scende a 35,99€. Un’occasione per portarsi a casa un orologio che punta su display chiaro, autonomia di più giorni e un design unisex adatto a ogni contesto. Dalle notifiche alle chiamate Bluetooth, passando per il monitoraggio di attività e benessere, offre un set completo per la quotidianità. Scopri l’offerta su Amazon.

Senza entrare troppo nel tecnico, colpiscono soprattutto la facilità di lettura del display, la gestione pratica delle chiamate e la concretezza delle funzioni fitness e salute. Un prodotto equilibrato nel complesso, con un rapporto qualità-prezzo davvero interessante.

OUKITEL Smartwatch Uomo: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta Amazon porta l’OUKITEL Smartwatch Uomo a 35,99€ con un taglio del 72%. Una cifra estremamente competitiva per chi desidera entrare nel mondo dei wearable con un prodotto ricco di funzioni smart e sportive. La promozione è disponibile direttamente sulla pagina del prodotto su Amazon.

Considerata la portata dello sconto, è un’ottima chance per chi vuole uno smartwatch completo senza spendere troppo, con soluzioni utili per allenamento, notifiche e chiamate al polso.

OUKITEL Smartwatch Uomo: le caratteristiche tecniche

Progettato per resistere, il modello (indicato come BT20 nelle specifiche) adotta una costruzione "livello militare" in metallo e vetro, è impermeabile 5ATM, antipolvere e resistente alle cadute, con utilizzo possibile anche a -40°C (non adatto a immersioni o bagni caldi). Il display AMOLED da 1,96" con Always On Display privilegia luminosità e leggibilità.

Per lo sport trovi oltre 120 modalità (corsa, escursioni, sci, alpinismo e molte altre) con dati su passi, calorie e distanza. Il tracciamento GPS è supportato tramite lo smartphone e consente di visualizzare i percorsi nell’app FitCloudPro.

Sul fronte salute, monitoraggio continuo di frequenza cardiaca, SpO2, pressione sanguigna e sonno, con riepiloghi dettagliati in app. La parte smart include Bluetooth 5.2 con effettua/risposta chiamate, sincronizzazione di contatti e cronologia, oltre a notifiche da app.

La batteria da 350 mAh garantisce un’autonomia fino a 15 giorni in base all’uso. Tra le funzioni extra: lettore musicale, sveglia, promemoria idratazione e sedentarietà, meteo. Peso di 52 g, memoria 128 MB, compatibilità con iOS/Android; in confezione trovi cavo di ricarica, cinturino, manuale e lo smartwatch.

