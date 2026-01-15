Crolla al minimo storico lo smartwatch da uomo con oltre 120 sport
Smartwatch rugged con display AMOLED 1,96", chiamate Bluetooth, 120+ sport, 5ATM e autonomia fino a 15 giorni. Scopri l’offerta su Amazon.
Se stai cercando uno smartwatch affidabile e versatile, l’OUKITEL Smartwatch Uomo oggi è protagonista di una promo da non perdere: sconto del 72% e prezzo che scende a 35,99€. Un’occasione per portarsi a casa un orologio che punta su display chiaro, autonomia di più giorni e un design unisex adatto a ogni contesto. Dalle notifiche alle chiamate Bluetooth, passando per il monitoraggio di attività e benessere, offre un set completo per la quotidianità. Scopri l’offerta su Amazon.
Senza entrare troppo nel tecnico, colpiscono soprattutto la facilità di lettura del display, la gestione pratica delle chiamate e la concretezza delle funzioni fitness e salute. Un prodotto equilibrato nel complesso, con un rapporto qualità-prezzo davvero interessante.
Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
- Canale offerte tecnologia -> Clicca qui
- OfferteDcasa -> Clicca qui
OUKITEL Smartwatch Uomo: prezzo, offerta e sconto Amazon
L’offerta Amazon porta l’OUKITEL Smartwatch Uomo a 35,99€ con un taglio del 72%. Una cifra estremamente competitiva per chi desidera entrare nel mondo dei wearable con un prodotto ricco di funzioni smart e sportive. La promozione è disponibile direttamente sulla pagina del prodotto su Amazon.
Considerata la portata dello sconto, è un’ottima chance per chi vuole uno smartwatch completo senza spendere troppo, con soluzioni utili per allenamento, notifiche e chiamate al polso.
OUKITEL Smartwatch Uomo: le caratteristiche tecniche
Progettato per resistere, il modello (indicato come BT20 nelle specifiche) adotta una costruzione "livello militare" in metallo e vetro, è impermeabile 5ATM, antipolvere e resistente alle cadute, con utilizzo possibile anche a -40°C (non adatto a immersioni o bagni caldi). Il display AMOLED da 1,96" con Always On Display privilegia luminosità e leggibilità.
Per lo sport trovi oltre 120 modalità (corsa, escursioni, sci, alpinismo e molte altre) con dati su passi, calorie e distanza. Il tracciamento GPS è supportato tramite lo smartphone e consente di visualizzare i percorsi nell’app FitCloudPro.
Sul fronte salute, monitoraggio continuo di frequenza cardiaca, SpO2, pressione sanguigna e sonno, con riepiloghi dettagliati in app. La parte smart include Bluetooth 5.2 con effettua/risposta chiamate, sincronizzazione di contatti e cronologia, oltre a notifiche da app.
La batteria da 350 mAh garantisce un’autonomia fino a 15 giorni in base all’uso. Tra le funzioni extra: lettore musicale, sveglia, promemoria idratazione e sedentarietà, meteo. Peso di 52 g, memoria 128 MB, compatibilità con iOS/Android; in confezione trovi cavo di ricarica, cinturino, manuale e lo smartwatch.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.