Crolla al minimo storico la telecamera Wi-Fi per la sicurezza di casa

Se stai cercando una soluzione semplice e affidabile per monitorare gli interni, la blurams Telecamera Wi‑Fi Interno oggi è protagonista di un’offerta Amazon con sconto del 37%. L’installazione è rapida e guidata dall’app, i comandi sono reattivi e silenziosi: puoi ruotare l’obiettivo per coprire ogni angolo, comunicare grazie all’audio bidirezionale e ricevere avvisi immediati quando viene rilevato un movimento o un suono. Non mancano la panoramica automatica, la condivisione con i familiari e il salvataggio delle clip su microSD o sul cloud. Scopri l’offerta.

La qualità d’immagine è incisiva e la visione notturna permette di tenere sotto controllo l’ambiente anche al buio. Nell’uso quotidiano risulta solida e pratica: tra notifiche con anteprima, impostazioni personalizzabili e controllo in tempo reale, è una compagna ideale per la casa o per tenere d’occhio i tuoi animali domestici.

blurams Telecamera Wi‑Fi Interno

blurams Telecamera Wi‑Fi Interno: prezzo, offerta e sconto Amazon

La promozione in corso porta la blurams Telecamera Wi‑Fi Interno a 18,99€ grazie a uno sconto del 37%. In base a questa riduzione, il risparmio è di circa 11,15€ rispetto al prezzo di partenza: un taglio notevole per una videocamera smart completa, ideale per chi desidera migliorare la sicurezza domestica senza complicazioni.

blurams Telecamera Wi‑Fi Interno

blurams Telecamera Wi‑Fi Interno: le caratteristiche tecniche

La videocamera offre riprese in 2K (1440p) a 15 fps e una copertura a 360° orizzontali con 95° verticali, così da inquadrare l’intera stanza. La visione notturna a infrarossi arriva fino a 7 metri, mentre il tracciamento del movimento con rilevamento AI invia alert istantanei su suoni e movimenti. L’audio bidirezionale consente di parlare e ascoltare in tempo reale.

È compatibile con Alexa, Google Assistant e IFTTT per integrazioni smart. La connettività Wi‑Fi 2.4/5 GHz assicura flessibilità di rete. Nell’app blurams puoi vedere fino a 4 telecamere in contemporanea, condividere l’accesso con i familiari e attivare modalità come la panoramica automatica.

Per l’archiviazione, oltre al Cloud CVR 24/7, supporta microSD fino a 128 GB (non inclusa) e una modalità privacy per disattivare le riprese quando desideri. Il fattore di forma a cupola, l’installazione autoportante o a soffitto e il kit in dotazione (cavo di alimentazione, testina di ricarica, manuale, accessori di montaggio) completano un set curato e pronto all’uso. Alimentazione a 5V/7W, peso di 310 g.

blurams Telecamera Wi‑Fi Interno