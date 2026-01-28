Crolla al minimo storico la cassa bt per la doccia: costa meno di 15€

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Impermeabile IPX7 con luci RGB, microfono e Bluetooth 5.4: altoparlante portatile da doccia con ventosa e 8 ore di autonomia in offerta su Amazon.

Amazon

Offerta ghiotta su Amazon per la Dyurwa Cassa Bluetooth Doccia, un altoparlante portatile pensato per l’uso quotidiano in bagno e all’aperto. Oggi la trovi con uno sconto del 71% al prezzo di 14,99€. Compatta e leggera, si distingue per la sua impermeabilità, l’installazione semplice e la resa sonora convincente in rapporto alle dimensioni, rendendola una soluzione pratica per musica e chiamate anche sotto la doccia.

La presenza di ventosa robusta offre un fissaggio stabile su superfici lisce, mentre le luci RGB aggiungono un piacevole tocco scenografico. L’abbinamento via Bluetooth è rapido, l’audio risulta nitido e gradevole e la batteria garantisce un’autonomia adeguata per più sessioni d’ascolto. Un pacchetto completo e divertente da usare in casa, in barca o in piscina.

Dyurwa Cassa Bluetooth Doccia

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Dyurwa Cassa Bluetooth Doccia: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon la Dyurwa Cassa Bluetooth Doccia è proposta a 14,99€ con un taglio del 71%. Un’occasione per portarsi a casa un altoparlante impermeabile e ricco di funzioni a un prezzo estremamente accessibile. Se stai cercando uno speaker pratico per il bagno o per l’esterno, questa promo consente di spendere poco senza rinunciare alle caratteristiche essenziali.

La combinazione di design compatto, ventosa per il montaggio su piastrelle e funzioni multimediali la rende una scelta smart nella fascia economica. Approfitta dell’offerta finché disponibile.

Dyurwa Cassa Bluetooth Doccia

Dyurwa Cassa Bluetooth Doccia: le caratteristiche tecniche

Il cuore del dispositivo è il Bluetooth 5.4, che assicura connessioni stabili e rapide con portata fino a 10 metri. Grazie al microfono integrato supporta le chiamate in vivavoce, così puoi rispondere senza toccare lo smartphone. Le luci RGB animano la riproduzione, mentre il display LED mostra in tempo reale la carica residua e l’ora, un plus raro in questa categoria.

La scocca con certificazione IPX7 la rende adatta all’uso in doccia o in ambienti esposti a schizzi d’acqua; la ventosa rimovibile permette un fissaggio saldo su superfici lisce. Il driver da 5W e il processore audio aggiornato puntano a un suono chiaro, con un volume sorprendente per le dimensioni. L’autonomia arriva a circa 8 ore per sessioni d’ascolto prolungate; in più, la clip inclusa consente di agganciarla facilmente a zaini o tende, ideale per gite, campeggio o piscina.

Compatta e portatile, nella colorazione A-Blu, la proposta Dyurwa si posiziona come soluzione completa e pratica per musica, chiamate e atmosfera luminosa nei tuoi momenti di relax.

Dyurwa Cassa Bluetooth Doccia