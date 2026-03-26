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Crolla al minimo storico l’epilatore a luce pulsata con schermo touch

Epilatore a luce pulsata con raffreddamento a ghiaccio, LCD touch e 9 livelli fino a 21J. Coupon attivo e sconto: offerta da cogliere su Amazon.

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Crolla al minimo storico l’epilatore a luce pulsata con schermo touch Amazon

Caccia al prezzo giusto per un dispositivo di depilazione domestica? In queste ore il Deplite Epilatore Luce Pulsata è proposto con uno sconto del 47% su Amazon. Un’occasione concreta per portarsi a casa un IPL comodo da usare e pensato per ridurre il fastidio grazie al raffreddamento a ghiaccio. L’interfaccia con display LCD touch rende immediata la gestione delle impostazioni, mentre la modalità a scorrimento automatico velocizza i passaggi sulle aree più estese. Se vuoi andare dritto all’offerta, ecco il link diretto.

Il dispositivo punta su un’esperienza pratica: impugnatura ergonomica, utilizzo semplice e risultati progressivi seduta dopo seduta. Il comfort è un tratto distintivo e, grazie alla funzione di raffreddamento, l’uso resta piacevole anche sulle zone più sensibili. In più, la gestione via LCD e la modalità automatica aiutano a mantenere un ritmo costante, così da ottimizzare i tempi.

Deplite Epilatore Luce Pulsata

Deplite Epilatore Luce Pulsata

105,88 €(105,88 € / unità)199,99 € -94,11 € (47%)

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Deplite Epilatore Luce Pulsata: prezzo, offerta e sconto Amazon

Al momento il Deplite Epilatore Luce Pulsata è in offerta a 105,88€ con -47%. Tradotto: il risparmio sfiora i 94 euro calcolati sullo sconto indicato. Inoltre, è presente un coupon del 31% da applicare in pagina, un ulteriore aiuto per ottenere un prezzo finale ancora più aggressivo.

L’acquisto è immediato tramite Amazon dal link diretto dell’offerta. Considerata la promozione in corso, conviene coglierla finché disponibile.

Deplite Epilatore Luce Pulsata

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Deplite Epilatore Luce Pulsata: le caratteristiche tecniche

Il punto di forza è la funzione di raffreddamento a ghiaccio, capace di ridurre la temperatura cutanea fino a 8°C e di rendere il trattamento più confortevole, con minore sensazione di calore e irritazioni limitate. Il display LCD touch mostra modalità, livello e impulsi rimanenti, semplificando la gestione di ogni seduta.

La potenza arriva fino a 21J con 9 livelli regolabili, mentre la tecnologia a luce rossa 600–1200 nm lavora in profondità sul follicolo. Per le aree estese, la modalità Auto-Glide velocizza il trattamento con impulsi automatici e può completare le gambe in circa 10 minuti, mantenendo un ritmo costante e uniforme.

Il design è ergonomico e leggero, comodo da impugnare anche a lungo. È presente un sistema di sicurezza che emette il flash solo a contatto con la pelle. Nota utile: il dispositivo funziona con cavo, quindi non richiede ricarica. Marca Deplite, colore Blue, dimensioni pacco 30,3 × 18,5 × 6,8 cm per 1,13 kg.

Deplite Epilatore Luce Pulsata

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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