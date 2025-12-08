Crolla al minimo storico il localizzatore per cani della Tractive

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Localizzazione in tempo reale, recinti virtuali, avvisi salute e abbai: Tractive per cani è leggero, impermeabile e oggi proposto in forte sconto.

L’offerta da cogliere al volo se cerchi un localizzatore GPS per cani affidabile e completo: Tractive GPS per cani è in promo su Amazon con uno sconto del 43%. Un tracker leggero e preciso, con localizzazione in tempo reale e un’app curata che rende semplici tutte le funzioni principali. La modalità a risparmio energetico aiuta l’autonomia, mentre la luce integrata torna utile nelle uscite serali. Il tutto con tracciamento live rapido e strumenti pensati per la serenità quotidiana.

Il dispositivo si distingue anche per funzioni extra che elevano l’esperienza: avvisi intelligenti, strumenti per condividere la posizione quando serve e un set di controlli che migliorano la sicurezza nelle situazioni più dinamiche. In sintesi, un’opzione matura e pratica che offre un ottimo equilibrio tra affidabilità e facilità d’uso.

Tractive GPS per cani: prezzo, offerta e sconto Amazon

Oggi Tractive GPS per cani è in offerta a 39,01€ con sconto del 43%. Considerando la percentuale applicata, il risparmio è di circa 29,43€ rispetto al prezzo di listino. Un’occasione davvero interessante per portarsi a casa un tracker completo, senza necessità di coupon aggiuntivi.

La promo è attiva su Amazon al link ufficiale e consente un acquisto rapido e sicuro. Se stai valutando un localizzatore con funzioni avanzate e app ben fatta, questa è una finestra conveniente per aggiornare l’equipaggiamento del tuo amico a quattro zampe.

Tractive GPS per cani: le caratteristiche tecniche

Il cuore del dispositivo è la localizzazione GPS in tempo reale, attiva in oltre 175 paesi (richiede copertura mobile). Puoi creare recinti virtuali per ricevere notifiche antifuga istantanee e seguire il percorso del cane direttamente dall’app. È previsto un abbonamento (da 4€ al mese, in base al piano) che copre i costi della SIM integrata; disponibile una prova con garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Non solo tracking: trovi avvisi di salute, monitoraggio dell’attività e del sonno e il rilevamento degli abbai, utile per cogliere cambi di abitudini. L’app permette anche la segnalazione dei pericoli nelle vicinanze (esche, aree non sicure, fauna) per contribuire alla sicurezza della community.

Per chi ama le passeggiate, c’è la registrazione dei percorsi e la possibilità di condividere su Strava. L’autonomia arriva fino a 10 giorni per massima tranquillità; il tracker è impermeabile e pesa solo 39 g. In confezione: GPS, cavo di ricarica, manuale e due clip. Compatibile con smartphone, con connettività RF/Cellulare e batteria ricaricabile ai polimeri di litio.

