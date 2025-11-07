Libero
Crolla a metà prezzo la cassa JBL Clip 4, offerta imperdibile su Amazon Amazon

L’offerta Amazon sul JBL Clip 4 è da cogliere al volo: lo speaker Bluetooth portatile scende a 32,19€ grazie a uno sconto del 50%. Compatto e pronto a seguirti ovunque, unisce praticità e un suono coinvolgente che sorprende per la sua categoria.

La connessione al telefono è immediata e stabile, la resa audio è nitida con bassi convincenti, e la clip integrata permette di agganciarlo a zaini o borse in un attimo. La struttura robusta e resistente all’acqua lo rende ideale in bagno, in piscina o in spiaggia, mentre l’autonomia generosa accompagna lunghe sessioni di ascolto senza pensieri.

JBL Clip 4

JBL Clip 4: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon, il JBL Clip 4 è proposto a 32,19€ grazie a uno sconto del 50%. Tradotto in numeri, significa un risparmio di 32,19€ rispetto al prezzo di listino, che si attesta intorno a 64,38€. Un’occasione concreta per assicurarsi una cassa portatile firmata JBL a un costo davvero accessibile.

Se cerchi uno speaker compatto da usare in viaggio, outdoor o in casa, questa promo offre un rapporto qualità/prezzo particolarmente interessante per uno speaker Bluetooth resistente e facilissimo da portare con te.

JBL Clip 4: le caratteristiche tecniche

Cuore dell’esperienza è il JBL Pro Sound, che garantisce un audio di qualità con bassi corposi in un formato davvero tascabile. Il design compatto con moschettone integrato consente di agganciarlo in un istante a zaini e borse, così da avere sempre la musica a portata di mano.

La certificazione IPX67 assicura resistenza ad acqua e polvere: perfetto per spiaggia, piscina o doccia. La batteria ricaricabile offre fino a 10 ore di riproduzione in streaming wireless, con collegamento semplice e stabile via Bluetooth.

Progettato per smartphone e tablet, ha una portata wireless fino a 10 metri, comandi a tocco e si ricarica tramite USB Type‑C (cavo incluso). Le dimensioni sono 4,6 × 8,6 × 13,5 cm per un peso di soli 239 g, numeri che spiegano la sua spiccata vocazione alla mobilità quotidiana.

Inglas Vetri

