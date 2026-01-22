Libero
Crolla a metà prezzo la bilancia pesapersone smart: costa meno di 15€

Bilancia smart precisa con 13 indici e app: compatta, elegante e integrata con le app salute. Offerta Amazon con sconto del 52%.

Crolla a metà prezzo la bilancia pesapersone smart: costa meno di 15€ Amazon

Se cerchi una bilancia pesapersone smart facile da usare e affidabile, questa offerta su Amazon è da cogliere: lo sconto è del 52% e il prezzo scende a livelli davvero interessanti. Il modello si distingue per precisione, praticità e un’app che visualizza grafici chiari sull’andamento dei dati corporei. Il design è compatto ed elegante, e l’uso quotidiano è immediato: sali, ti pesi e i dati si sincronizzano in automatico quando lo smartphone è vicino.

Per approfittare della promo basta un clic: vai all’offerta su Amazon. La combinazione tra usabilità, funzioni avanzate e prezzo ribassato rende questa bilancia una scelta dal rapporto qualità/prezzo convincente.

Bilancia Pesapersone Digitale Professionale: prezzo, offerta e sconto Amazon

Oggi è proposta con uno sconto del 52%, che si traduce in un risparmio di circa 15,63€ rispetto al prezzo precedente. Il link diretto all’acquisto è questo: acquista su Amazon.

A questo prezzo è una soluzione molto competitiva per chi desidera monitorare il peso e la forma fisica con un dispositivo smart senza spendere troppo.

Bilancia Pesapersone Digitale Professionale: le caratteristiche tecniche

La Bilancia Pesapersone Digitale Professionale unisce materiali solidi e sensori accurati: piattaforma in vetro temperato da 6 mm, 4 elettrodi ad alta sensibilità e display LED retroilluminato. Supporta fino a 180 kg con incrementi di 0,05 kg, per rilevazioni stabili e affidabili.

Grazie alla tecnologia di bio-impedenza fornisce 13 indici essenziali della composizione corporea (tra cui IMC, acqua, massa grassa e magra, metabolismo basale, muscolo scheletrico, massa ossea e proteine), presentati con grafici utili per seguire l’evoluzione nel tempo.

L’app Fitdays centralizza i dati e si sincronizza con Apple Salute, Google Fit e Fitbit, consentendo un monitoraggio completo anche su più dispositivi. È pensata per utenti illimitati, perfetta per tutta la famiglia.

Tra le comodità quotidiane: accensione automatica senza tasti, sincronizzazione dei dati quando lo smartphone è vicino, avvisi di batteria scarica e sovraccarico. Il design nero è compatto (26×26 cm) e si alimenta con 3 batterie AAA.

