Crolla a metà prezzo il sistema WiFi smart per la sicurezza domestica

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Set da 4 telecamere 2K con visione notturna a colori, Wi‑Fi dual-band e sirena: Arlo Pro 5 oggi è protagonista di un’offerta con sconto del 50%.

Amazon

Offerta da prendere al volo per chi cerca un sistema di videosorveglianza smart affidabile e facile da installare. Il set Arlo Pro 5 con quattro telecamere è oggi proposto con uno sconto del 50%: puoi acquistarle a 319,99€ direttamente su Amazon. In poche mosse porti a casa un kit pensato per mettere al sicuro gli spazi domestici senza cablaggi complessi.

Punto di forza sono le immagini 2K HDR nitide e dettagliate, ben visibili anche con poca luce grazie alla visione notturna a colori. L’installazione è semplice e completamente senza fili, con gestione via app Arlo Secure (è prevista una prova inclusa) e funzioni evolute come rilevamento del movimento, audio bidirezionale e sirena integrata. Un set completo e versatile, adatto a chi vuole un controllo immediato della casa con un’esperienza d’uso curata.

Arlo Pro 5

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Arlo Pro 5: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon il Arlo Pro 5 è in offerta a 319,99€ grazie allo sconto del 50% sul kit da 4 telecamere. Il taglio di prezzo si traduce in un risparmio di 319,99€ rispetto al listino, un’opportunità solida per dotarsi di un sistema completo di sicurezza domestica senza rinunciare alla qualità dell’immagine e alla praticità d’uso.

Parliamo di un pacchetto pensato per coprire più ambienti, esterni e interni, con gestione centralizzata via app. Se vuoi approfittare della promo, ti basta seguire il link diretto e completare l’acquisto in pochi passaggi.

Arlo Pro 5

Arlo Pro 5: le caratteristiche tecniche

Il cuore del sistema è la qualità video 2K HDR con visione notturna a colori e un ampio angolo di campo da 160°, ideale per sorvegliare aree estese. La connessione Wi‑Fi dual‑band (2,4/5 GHz) assicura stabilità, mentre la struttura IP65 resiste a pioggia e condizioni da -20°C a 45°C. Non mancano audio bidirezionale, sirena integrata, rilevamento del movimento e zoom 12x per approfondire i dettagli. L’alimentazione è a batteria con autonomia fino a 8 mesi (in base all’uso), con possibilità di pannello solare opzionale.

Il set dialoga con Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (con Smart Hub), SmartThings e IFTTT. È prevista la gestione tramite app Arlo Secure, con prova inclusa, e opzioni come memoria locale via stazione base/USB (accessori venduti a parte). In confezione trovi 4 telecamere Arlo Pro 5 2K, 4 batterie ricaricabili, cavo di ricarica magnetico e supporti da parete con kit viti: tutto ciò che serve per un’installazione rapida, sia all’esterno sia all’interno.

Arlo Pro 5