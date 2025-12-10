Crolla a metà prezzo il proiettore compatto 4K con autofocus e Dolby

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Compatto, con app integrate, autofocus e Dolby: il proiettore WiMiUS K9 oggi è in forte sconto su Amazon. Scopri i dettagli dell’offerta.

L’occasione giusta per rinnovare l’home cinema è qui: il WiMiUS K9 è protagonista di una super promo su Amazon con uno sconto del 53%. Parliamo di un proiettore apprezzato per la sua struttura compatta, la luminosità elevata e la grande semplicità d’uso. L’autofocus e la correzione trapezoidale 6D rendono l’installazione immediata, mentre la piattaforma smart con app integrate permette di avviare i contenuti in pochi istanti. Chi cerca un’esperienza cinematografica credibile anche su diagonali importanti troverà immagini nitide, ventola discreta e audio integrato efficace, con la libertà di collegare soundbar o casse esterne se si desidera più corposità.

WiMiUS K9: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il WiMiUS K9 è disponibile oggi su Amazon a 187,24€, grazie a uno sconto del 53% sul prezzo di listino. In pratica, il risparmio è di circa 211€, un taglio che rende questo modello particolarmente competitivo nella sua categoria. Se vuoi cogliere il momento giusto per passare alla proiezione su grande schermo senza stravolgere il budget, questa è una finestra davvero interessante.

La promozione è attiva al momento della pubblicazione e si applica direttamente in pagina prodotto, senza necessità di coupon. Per tutte le informazioni aggiornate e per completare l’acquisto, visita la pagina Amazon dedicata.

WiMiUS K9: le caratteristiche tecniche

Il WiMiUS K9 integra una piattaforma basata su Linux con app già pronte all’uso, inclusi Netflix, YouTube e Prime Video, così puoi partire subito senza chiavette TV. L’audio Dolby eleva l’esperienza nelle serate cinema, mentre l’autofocus e la correzione trapezoidale 6D lavorano in automatico per restituire un’immagine perfettamente centrata e nitida in pochi secondi.

Sul fronte visivo, offre risoluzione nativa 1080P con supporto 4K e una luminosità di 850 ANSI lumen. La resa cromatica è curata dalla tecnologia NTSC al 99%, e il design del motore ottico sigillato aiuta a tenere lontana la polvere, preservando qualità e silenziosità. Il rapporto di lancio 1,33 facilita grandi diagonali a breve distanza, mentre lo zoom 50–100% consente di adattare la dimensione dello schermo senza spostare il proiettore.

Connettività al top: Wi‑Fi 6 stabile e rapido, Bluetooth 5.2 bidirezionale per collegare soundbar, cuffie o usare il device come speaker, più ingressi HDMI e USB per console, PC e stick multimediali; presente anche l’audio 3,5 mm ed Ethernet. In dotazione trovi cavo HDMI, cavo di alimentazione, telecomando e manuale. Il produttore indica inoltre garanzia di 3 anni, a conferma dell’approccio orientato alla durata.

