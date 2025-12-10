Libero
OFFERTE

Crolla a metà prezzo il proiettore compatto 4K con autofocus e Dolby

Compatto, con app integrate, autofocus e Dolby: il proiettore WiMiUS K9 oggi è in forte sconto su Amazon. Scopri i dettagli dell’offerta.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Crolla a metà prezzo il proiettore compatto 4K con autofocus e Dolby Amazon

L’occasione giusta per rinnovare l’home cinema è qui: il WiMiUS K9 è protagonista di una super promo su Amazon con uno sconto del 53%. Parliamo di un proiettore apprezzato per la sua struttura compatta, la luminosità elevata e la grande semplicità d’uso. L’autofocus e la correzione trapezoidale 6D rendono l’installazione immediata, mentre la piattaforma smart con app integrate permette di avviare i contenuti in pochi istanti. Chi cerca un’esperienza cinematografica credibile anche su diagonali importanti troverà immagini nitide, ventola discreta e audio integrato efficace, con la libertà di collegare soundbar o casse esterne se si desidera più corposità.

Scopri l’offerta su Amazon: clicca qui.

Proiettore WiMiUS K9

Proiettore WiMiUS K9

187,24 €400,00 € -212,76 € (53%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

WiMiUS K9: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il WiMiUS K9 è disponibile oggi su Amazon a 187,24€, grazie a uno sconto del 53% sul prezzo di listino. In pratica, il risparmio è di circa 211€, un taglio che rende questo modello particolarmente competitivo nella sua categoria. Se vuoi cogliere il momento giusto per passare alla proiezione su grande schermo senza stravolgere il budget, questa è una finestra davvero interessante.

La promozione è attiva al momento della pubblicazione e si applica direttamente in pagina prodotto, senza necessità di coupon. Per tutte le informazioni aggiornate e per completare l’acquisto, visita la pagina Amazon dedicata.

Proiettore WiMiUS K9

Proiettore WiMiUS K9

187,24 €400,00 € -212,76 € (53%)

WiMiUS K9: le caratteristiche tecniche

Il WiMiUS K9 integra una piattaforma basata su Linux con app già pronte all’uso, inclusi Netflix, YouTube e Prime Video, così puoi partire subito senza chiavette TV. L’audio Dolby eleva l’esperienza nelle serate cinema, mentre l’autofocus e la correzione trapezoidale 6D lavorano in automatico per restituire un’immagine perfettamente centrata e nitida in pochi secondi.

Sul fronte visivo, offre risoluzione nativa 1080P con supporto 4K e una luminosità di 850 ANSI lumen. La resa cromatica è curata dalla tecnologia NTSC al 99%, e il design del motore ottico sigillato aiuta a tenere lontana la polvere, preservando qualità e silenziosità. Il rapporto di lancio 1,33 facilita grandi diagonali a breve distanza, mentre lo zoom 50–100% consente di adattare la dimensione dello schermo senza spostare il proiettore.

Connettività al top: Wi‑Fi 6 stabile e rapido, Bluetooth 5.2 bidirezionale per collegare soundbar, cuffie o usare il device come speaker, più ingressi HDMI e USB per console, PC e stick multimediali; presente anche l’audio 3,5 mm ed Ethernet. In dotazione trovi cavo HDMI, cavo di alimentazione, telecomando e manuale. Il produttore indica inoltre garanzia di 3 anni, a conferma dell’approccio orientato alla durata.

Proiettore WiMiUS K9

Proiettore WiMiUS K9

187,24 €400,00 € -212,76 € (53%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

Lima Plastics

Ti potrebbero interessare

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963