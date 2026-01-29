Libero
Crolla a meno di 20€ il prezzo della soundbar Trust con luci LED RGB

Soundbar compatta con LED RGB, jack 3,5 mm e alimentazione USB: oggi in sconto su Amazon con ottimo rapporto qualità-prezzo.

Crolla a meno di 20€ il prezzo della soundbar Trust con luci LED RGB Amazon

L’offerta di oggi su Amazon riguarda la Trust Liro, una soundbar da scrivania pensata per chi vuole migliorare l’audio del PC senza rinunciare allo stile. Grazie a uno sconto del 29%, il prezzo scende a 19,89€. Colpiscono il design compatto, l’illuminazione LED RGB dal tocco scenografico e il volume adeguato per ambienti piccoli e medi.

Nell’uso quotidiano spiccano la chiarezza delle voci, l’equilibrio generale del suono e la manopola del volume comoda e precisa. Per chi cerca un upgrade rispetto agli speaker integrati, si distingue per il suo rapporto qualità-prezzo e per la semplicità d’uso: una soluzione smart per lavoro, studio, film e intrattenimento leggero.

Trust Liro

Trust Liro

19,89 €27,99 € -8,10 € (29%)

Trust Liro: prezzo, offerta e sconto Amazon

La Trust Liro è in offerta a 19,89€ con sconto del 29%. Un prezzo particolarmente competitivo per una soundbar da scrivania che punta a unire praticità e resa sonora pulita.

Nella sua fascia, si distingue per un ottimo equilibrio tra dimensioni ridotte, qualità percepita e resa all’ascolto, risultando un acquisto azzeccato per chi vuole spendere poco e ottenere un miglioramento sensibile rispetto agli altoparlanti integrati.

Trust Liro: le caratteristiche tecniche

Design sottile e salvaspazio (78 x 420 mm) per stare sotto il monitor senza ingombri. L’illuminazione LED RGB dona un tocco moderno alla postazione, con un effetto visivo piacevole e non invasivo. La potenza di picco di 12 W garantisce un suono chiaro e adeguato per ambienti piccoli/medi, ideale per call, video e musica leggera.

La gestione è immediata grazie al grande quadrante per il volume, fluido e preciso. La connettività prevede jack AUX da 3,5 mm per l’audio e alimentazione via USB, una soluzione semplice che evita alimentatori esterni e si integra facilmente con PC e laptop.

Compatibile con PC, laptop, tablet, smartphone e TV, offre configurazione 2.0 con driver da 40 mm e impedenza da 4 Ohm. Le dimensioni sono 7,8 x 42 x 6,8 cm per un peso di 590 g; in confezione: soundbar e guida utente. Colore Nero e struttura solida, pensata per integrarsi nelle postazioni moderne senza rinunciare alla praticità quotidiana.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

