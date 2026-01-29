Crolla a meno di 20€ il prezzo della soundbar Trust con luci LED RGB

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

L’offerta di oggi su Amazon riguarda la Trust Liro, una soundbar da scrivania pensata per chi vuole migliorare l’audio del PC senza rinunciare allo stile. Grazie a uno sconto del 29%, il prezzo scende a 19,89€. Colpiscono il design compatto, l’illuminazione LED RGB dal tocco scenografico e il volume adeguato per ambienti piccoli e medi.

Nell’uso quotidiano spiccano la chiarezza delle voci, l’equilibrio generale del suono e la manopola del volume comoda e precisa. Per chi cerca un upgrade rispetto agli speaker integrati, si distingue per il suo rapporto qualità-prezzo e per la semplicità d’uso: una soluzione smart per lavoro, studio, film e intrattenimento leggero.

Trust Liro: prezzo, offerta e sconto Amazon

La Trust Liro è in offerta a 19,89€ con sconto del 29%. Un prezzo particolarmente competitivo per una soundbar da scrivania che punta a unire praticità e resa sonora pulita.

Nella sua fascia, si distingue per un ottimo equilibrio tra dimensioni ridotte, qualità percepita e resa all’ascolto, risultando un acquisto azzeccato per chi vuole spendere poco e ottenere un miglioramento sensibile rispetto agli altoparlanti integrati.

Trust Liro: le caratteristiche tecniche

Design sottile e salvaspazio (78 x 420 mm) per stare sotto il monitor senza ingombri. L’illuminazione LED RGB dona un tocco moderno alla postazione, con un effetto visivo piacevole e non invasivo. La potenza di picco di 12 W garantisce un suono chiaro e adeguato per ambienti piccoli/medi, ideale per call, video e musica leggera.

La gestione è immediata grazie al grande quadrante per il volume, fluido e preciso. La connettività prevede jack AUX da 3,5 mm per l’audio e alimentazione via USB, una soluzione semplice che evita alimentatori esterni e si integra facilmente con PC e laptop.

Compatibile con PC, laptop, tablet, smartphone e TV, offre configurazione 2.0 con driver da 40 mm e impedenza da 4 Ohm. Le dimensioni sono 7,8 x 42 x 6,8 cm per un peso di 590 g; in confezione: soundbar e guida utente. Colore Nero e struttura solida, pensata per integrarsi nelle postazioni moderne senza rinunciare alla praticità quotidiana.

