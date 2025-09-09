Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

In sintesi

Il film Critterz è il primo grande esperimento di cinema d’animazione interamente supportato da IA.

OpenAI punta a dimostrare ai dirigenti di Hollywood che si possono produrre film più veloci ed economici senza rinunciare alla creatività.

L’intelligenza artificiale si sta già facendo strada a Hollywood, tra entusiasmi e critiche. Non si tratta più soltanto di strumenti di postproduzione o di effetti speciali, ma anche di progetti più radicali che puntano a usare la tecnologia in maniera etica e innovativa. Un esempio è Asteria, iniziativa che vuole cambiare le regole del cinema grazie alla collaborazione tra artisti e algoritmi. Ora anche OpenAI entra in campo con un obiettivo chiaro: dimostrare che l’IA può realizzare film di successo più velocemente e a costi ridotti rispetto ai metodi tradizionali.

OpenAI vuole convincere Hollywood: il cinema si può fare con la IA

Per dimostrare il punto, OpenAI ha deciso di puntare tutto su Critterz, un lungometraggio animato che nasce appunto con l’ambizione di dimostrare le potenzialità dell’intelligenza artificiale generativa applicata al cinema.

L’azienda, che realizza il progetto in collaborazione con le case di produzione londinesi e losangeline Native Foreign e Vertigo Films, intende in particolare convincere i dirigenti hollywoodiani, ancora diffidenti, che un film di animazione fatto con la IA può competere al botteghino con produzioni classiche ad alto budget.

L’intelligenza artificiale applicata al cinema, secondo OpenAI, non rappresenta solo un risparmio economico, ma anche una nuova via creativa: solo, Hollywood deve ancora rendersene pienamente conto. Sarà il tempo a dire se OpenAI ha ragione, ma di certo gli ostacoli da superare non mancano: dalle resistenze di attori, registi e sceneggiatori preoccupati per il proprio ruolo, fino ai dubbi del pubblico e alle questioni ancora aperte legate alla proprietà intellettuale e alla libertà artistica.

Quando esce e di cosa parla il film di animazione IA Critterz

Critterz dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nel 2026, con una prima mondiale fissata per maggio al Festival di Cannes.

Il film dovrebbe essere realizzato principalmente con gli strumenti di OpenAI, incluso GPT-5, e dovrebbe essere completato in circa nove mesi – un tempo record se si considera che normalmente un film d’animazione richiede almeno tre anni di lavorazione. Anche il budget annunciato è decisamente contenuto: meno di 30 milioni di dollari, contro cifre molto più elevate delle grandi produzioni del settore.

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, la trama racconta l’avventura di un gruppo di creature della foresta che si ritrovano a dover affrontare un viaggio dopo che il loro villaggio viene sconvolto dall’arrivo di uno straniero. L’idea nasce dal creativo di OpenAI Chad Nelson, che tre anni fa aveva iniziato a disegnare i personaggi mentre sperimentava con DALL-E, il generatore di immagini sviluppato dalla stessa azienda.