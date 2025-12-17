Samsung

In sintesi

Boom dell’AI e carenza di RAM: gli investimenti nelle infrastrutture per l’intelligenza artificiale stanno dirottando la produzione di chip di memoria verso i server, riducendo la disponibilità di RAM per il mercato consumer e facendo salire i costi.

Impatto sugli smartphone dal 2026: prezzi in aumento, modelli con 16 GB o più di RAM sempre più rari, taglio delle dotazioni nella fascia media e possibile ritorno degli smartphone da 4 GB di RAM nella fascia bassa.

L’industria tech deve fare i conti con una nuova crisi: gli investimenti crescenti nel settore dell’intelligenza artificiale, infatti, stanno causando una carenza dei chip per le memorie RAM, con i produttori che concentrano gli sforzi produttivi per la realizzazione dei componenti necessari per i server che gestiscono le attività AI.

Per il futuro prossimo, quindi, c’è il concreto rischio di un aumento dei prezzi di vari prodotti. In aggiunta, gli smartphone da 16 GB o più di RAM potrebbero diventare molto rari e ci potrebbe essere anche il ritorno degli smartphone da 4 GB nella fascia bassa del mercato. Ad anticipare il futuro del mercato è un nuovo report citato dal magazine GSMarena.

Cosa sta succedendo?

L’intelligenza artificiale richiede grandi investimenti e, soprattutto, necessità di un’infrastruttura di server completa e in grado di sostenere l’elevata capacità di calcolo necessaria per l’elaborazione delle attività AI. Per costruire quest’infrastruttura sono necessari chip di vario tipo e tanta memoria. Di conseguenza, molti produttori stanno spostando gli investimenti in questo settore, riducendo le forniture per altri segmenti del mercato tech, come la realizzazione di moduli di memoria RAM per dispositivi destinati al mercato consumer, come gli smartphone.

Meno RAM per gli smartphone?

Secondo un nuovo report, quindi, nel corso del 2026 il mercato smartphone registrerà una vera e propria rivoluzione. In particolare, è prevista un aumento del costo dei moduli di memorie RAM che si rifletterà sul costo degli smartphone e, quindi, sul prezzo di vendita.

L’aumento del costo delle RAM, inoltre, spingerà i produttori a rinunciare agli smartphone da 16 GB o più di RAM, destinati a diventare molto più rari sul mercato. Nello stesso tempo, potrebbe esserci una riduzione della dotazione di memoria, soprattutto nella fascia media dove oggi è facile trovare modelli da 12 GB di RAM.

Nella fascia bassa potrebbero tornare a essere molto diffusi gli smartphone con 4 GB di RAM, una soluzione con cui i produttori potrebbero ridurre il più possibile il costo degli smartphone, compensando gli aumenti di prezzo legati alla RAM stessa.