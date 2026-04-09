Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Ecco 5 consigli che possono garantire una riduzione del consumo energetico in questo momento di crisi in cui utilizzare al meglio l'energia è fondamentale

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Uno dei temi di maggiore attualità in questo periodo è rappresentato dalla crisi energetica globale, con l’aumento vertiginoso del prezzo del petrolio e del gas naturale. Si tratta di un problema che coinvolge tutti e che può tradursi in un sostanziale incremento del costo dell’energia elettrica.

Ogni utente può adottare piccoli accorgimenti per affrontare la crisi e, in particolare, può ridurre il consumo energetico dei propri dispositivi. Sfruttare l’energia nel modo giusto permette una gestione migliore delle risorse, evita gli sprechi e garantisce un risparmio costante, sia nel breve che nel lungo periodo.

Ecco 5 consigli utili per tagliare i consumi dei propri device e risparmiare, usando l’energia in modo più attento anche senza rinunciare alle proprie abitudini quotidiane e senza modificare troppo il modo con cui si utilizzano i dispositivi.

Sfruttare il risparmio energetico

Dagli smartphone ai portatili, tanti device possono contare su una modalità di risparmio energetico che, sacrificando alcune funzionalità o un po’ di performance, permette di prolungare in modo significativo l’autonomia.

Attivarla può rappresentare la soluzione giusta per ridurre i consumi legati al funzionamento e anche per preservare la batteria, riducendo il numero di cicli di ricarica a cui questo componente deve essere sottoposto.

Ridurre la luminosità dello schermo

Tutti i dispositivi dotati di schermo devono fare i conti con il consumo energetico del display che, in molti casi, può rappresentare la principale fonte di dispendio energetico di un device. Per questo motivo è utile controllare la luminosità del pannello e ridurla, fino a trovare il giusto compromesso tra visibilità e consumi. In genere, è utile ricorrere alla regolazione automatica della luminosità per ottimizzare i consumi.

Attivare la modalità “eco”

Molti elettrodomestici sono dotati di una modalità “eco” che ottimizza il funzionamento, al pari delle funzioni di risparmio energetico di dispositivi come i portatili, per ridurre i consumi di energia. Questa modalità può rappresentare una vera e propria ancora di salvezza in un periodo di crisi energetica.

Evitare lo standby

La funzione di standby, tipica di molti dispositivi, può diventare una fonte di consumo di energia. Per questo motivo, è preferibile spegnere un dispositivo invece di lasciarlo in standby per molto tempo (ad esempio per diversi giorni di fila). In questo modo si eviterà uno spreco di energia.

Utilizzare la domotica

Per gestire i consumi in casa è sempre più consigliato ricorrere alla domotica, in modo da poter automatizzare e regolare il funzionamento di tanti dispositivi, dal sistema di illuminazione al riscaldamento/raffreddamento di casa.

Le funzionalità di controllo da remoto e gestione dei dispositivi tramite un ecosistema di Smart Home sono facili da utilizzare e molto comode. La domotica oggi rappresenta un alleato importante per la gestione dei consumi energetici in casa.

Non dimenticate l’efficienza

Aggiungiamo anche un consiglio bonus: quando si acquista un nuovo dispositivo è sempre utile tenere conto dell’efficienza energetica, ad esempio consultando l’apposita etichetta, per verificare quali sono i consumi. Puntare su un prodotto ad alta efficienza può rivelarsi la scelta giusta per un risparmio importante nel lungo periodo, a prescindere dalla tipologia di dispositivo.