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Il gigantesco open world di Pearl Abyss ha fatto il suo debutto su PC, PS5 e Xbox Series X. Ecco cosa dicono le recensioni degli utenti sulle singole versioni

Crimson Desert/Pearl Abyss

Con l’arrivo delle prime recensioni utenti su Metacritic, Crimson Desert inizia finalmente a essere valutato dal pubblico su tutte le principali piattaforme. I dati attuali mostrano un’accoglienza complessivamente positiva, ma con differenze interessanti tra PC, PlayStation 5 e Xbox Series X, soprattutto se si guarda non solo al voto medio, ma anche al volume delle recensioni.

Il mastodontico open world di Pearl Abyss ha fatto il suo debutto il 19 marzo 2026, riuscendo a strappare una media di 78 nelle recensioni della critica, che ha giocato la versione PC; vediamo invece com’è stato accolto (e valutato) dal pubblico, con le recensioni degli utenti sulle varie piattaforme.

Nel momento in cui scriviamo, abbiamo circa 1.500 voti su PC, 250 su PS5 (senza distinzione tra modello base e Pro) e poco più di 60 su Xbox Series X. Premesso che le recensioni degli utenti nei primi giorni sono in continua evoluzione, rispetto a quelle della critica che — essendo arrivate tutte il giorno prima dell’uscita — ormai sono abbastanza stabili, il campione rappresenta comunque un buon punto di partenza.

Le recensioni degli utenti PC in linea con quelle della critica

La versione PC è quella più rappresentata e, proprio per questo, la più indicativa. Il punteggio utenti si attesta su un solido 7.8, con il 75% di recensioni positive, ma anche una quota non trascurabile di giudizi negativi, pari al 18%.

È un dato che racconta bene la natura del gioco: apprezzato da molti, ma non privo di criticità evidenti. Scorrendo le opinioni, emerge un consenso abbastanza chiaro. Il mondo di gioco e la componente visiva sono tra gli elementi più lodati, così come il sistema di combattimento, ritenuto dinamico e appagante.

Allo stesso tempo, però, diversi utenti lamentano la complessità dei comandi, sottolineano una certa ripetitività nelle attività e una narrazione che fatica a lasciare il segno. È forse la versione più ottimizzata, nonché quella su cui lo studio ha puntato di più nella campagna marketing.

Le recensioni su PS5, tra lodi e qualche delusione sul modello base

Su PlayStation 5 il punteggio sale leggermente, arrivando a 8.0, con una percentuale di recensioni positive che sfiora l’80%. Anche qui il giudizio è generalmente favorevole, ma il campione è molto più ridotto rispetto al PC, e questo rende il dato meno incisivo.

Le impressioni restano comunque in linea: l’impianto generale convince, ma non mancano osservazioni legate alla fluidità e alle performance. Alcuni utenti percepiscono un’esperienza meno stabile, come se il gioco non riuscisse sempre a esprimere tutto il proprio potenziale su console, soprattutto dal punto di vista grafico.

Anche su PS5 gli utenti definiscono i controlli poco intuitivi e la narrativa non proprio memorabile, ma nonostante ciò l’esperienza resta godibile. Da sottolineare che le recensioni degli utenti che dichiarano di giocarlo su PS5 Pro sono generalmente positive; probabilmente si tratta della console migliore su cui giocarlo.

Il punteggio più alto su Xbox, ma su un campione più piccolo

Il dato più interessante arriva però da Xbox Series X, che registra il punteggio più alto: 8.5. A prima vista potrebbe sembrare la versione migliore, anche perché la percentuale di recensioni positive è molto alta, pari all’85%, con una quota minima di giudizi negativi. Tuttavia, è fondamentale contestualizzare questo risultato.

Il numero totale di recensioni è nettamente inferiore rispetto alle altre piattaforme, e questo rende il voto più volatile e meno rappresentativo. In altre parole, più che una superiorità netta, potrebbe trattarsi di un campione ancora troppo limitato per restituire un quadro definitivo.

Luci e ombre di Crimson Desert: su che piattaforma giocarlo?

Mettendo insieme tutti questi elementi, emerge un’immagine piuttosto coerente. Crimson Desert viene riconosciuto come un progetto ambizioso, capace di colpire per scala e direzione artistica, ma anche segnato da una certa discontinuità nella qualità dell’esperienza. Il gameplay e il mondo di gioco funzionano, mentre la varietà delle attività e la narrativa restano i punti più discussi.

Quanto alla scelta della piattaforma, i numeri suggeriscono prudenza. Xbox Series X vanta il punteggio più alto, ma con pochi dati; PlayStation 5 si difende bene, ma il gioco brilla solo sulla versione Pro della console; il PC, pur con un voto leggermente inferiore, resta la versione più affidabile proprio grazie all’ampiezza del campione e alla maggiore stabilità dell’esperienza complessiva.

In questo momento, quindi, più che decretare un vincitore assoluto, ha senso parlare di un equilibrio ancora in evoluzione. Saranno le prossime settimane, con l’aumento delle recensioni e l’arrivo di eventuali aggiornamenti, a chiarire davvero quale sia la piattaforma migliore per giocare a Crimson Desert.