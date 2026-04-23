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Un mese dopo il lancio, Crimson Desert è irriconoscibile: le continue patch correttive hanno radicalmente trasformato il gioco, rendendolo molto più accessibile e fluido

Ufficio stampa Pearl Abyss

Un mese dopo il lancio, Crimson Desert è un gioco completamente diverso da quello del day one. È una constatazione che emerge scorrendo l’elenco delle patch pubblicate da Pearl Abyss nel corso delle settimane: aggiornamenti frequenti che riflettono direttamente il feedback degli utenti.

Fin dai primi giorni, il team ha adottato una cadenza quasi settimanale per le patch, intervenendo su bug, prestazioni e bilanciamento. In questo modo, il gioco si è pian piano trasformato in un’esperienza ancora più vicina ai desideri degli utenti, come se fosse stato in early access e si stesse avvicinando solo ora alla sua forma completa.

Con l’ultima patch la difficoltà diventa una scelta

Uno degli interventi più significativi introdotti dall’ultima patch è l’introduzione dei livelli di difficoltà, una novità destinata ad accontentare sia chi preferisce un’esperienza più facile, sia chi cerca una sfida più impegnativa.

Al lancio, l’esperienza era piuttosto rigida, con una curva di sfida che non sempre riusciva ad adattarsi ai diversi tipi di giocatore. Adesso, invece, ogni giocatore e giocatrice potrà gestire la difficoltà secondo le proprie esigenze.

I nuovi livelli (Facile, Normale, Difficile) intervengono sul comportamento dei nemici, sulla loro aggressività e la loro salute, ma anche sull’utilizzo da parte del giocatore del cibo: ad esempio, alla massima difficoltà, la cura non è più immediata ma avviene dopo un’animazione.

È una scelta di design importante, perché rivoluziona il bilanciamento di ogni battaglia e il modo stesso in cui è concepito il gioco. Giochi come Elden Ring e altri soulslike hanno fatto dell’assenza di difficoltà una precisa scelta autoriale, chiedendo al giocatore di adattarsi alla visione degli sviluppatori.

Aggiungere i livelli di difficoltà inevitabilmente trasforma anche l’approccio con cui vivere un videogioco. Crimson Desert passa così dall’essere un prodotto monolitico a un sistema più flessibile, capace di adattarsi a stili e aspettative differenti.

Una gestione dell’inventario più intuitiva

Accanto alla difficoltà, un altro cambiamento sostanziale riguarda la qualità della vita, con una revisione profonda dell’inventario. Anche qui, non siamo di fronte a un semplice aggiustamento, ma a una riorganizzazione strutturale. Le categorie sono state ridefinite, la navigazione è più immediata e l’accesso ai materiali durante attività come crafting e cucina è stato semplificato.

Attraverso l’introduzione di un deposito per le risorse e di un refrigeratore, sarà possibile conservare materiali e cibi senza doverli trasportare continuamente. Ancora più importante, queste risorse potranno essere utilizzate direttamente durante crafting e cucina, anche se Kliff non le porta con sé.

Un inventario più leggibile e funzionale riduce le frizioni, velocizza le operazioni e rende l’esperienza complessiva più fluida. Non sarà più necessario perdere tempo a scegliere quali materiali e ingredienti trasportare, perché all’occorrenza potranno essere utilizzati senza dover ritornare all’accampamento.

Naturalmente, le patch includono anche numerosi altri miglioramenti: ottimizzazioni tecniche, ritocchi al combat system, affinamenti ai controlli. Tutti segnali di un lavoro continuo, che punta a limare gli spigoli e a consolidare le fondamenta del gioco.

Cambiare, cambiare, cambiare ancora

Guardando al quadro generale, è difficile non pensare ad altri casi in cui un titolo ha saputo reinventarsi dopo il lancio. Il percorso di No Man’s Sky, trasformato nel tempo in un’esperienza radicalmente diversa, o quello di Cyberpunk 2077, che grazie a patch e aggiornamenti ha recuperato la fiducia dei giocatori dopo un lancio disastroso, sono esempi ormai emblematici. Crimson Desert sembra voler seguire una traiettoria simile, anche se con una differenza importante: la rapidità.

Qui, infatti, il cambiamento è arrivato quasi immediatamente, nel giro di poche settimane. Una scelta che suggerisce una volontà precisa: cercare di far innamorare anche i giocatori più critici, che a un primo approccio dell’esperienza si sono sentiti confusi e smarriti davanti alla soverchiante quantità di cose da fare.

È il mio caso. Ho giocato per circa 100 ore all’open world di Pearl Abyss, alternando momenti di frustrazione a istanti di stupore e soddisfazione.

Il primo aggettivo che mi viene in mente, ripensando alle ore passate ad ambientarmi, è “ostico”. Ci sono stati momenti in cui ho sentito che il gioco non rispettasse il mio tempo, a causa di tante lungaggini che hanno spezzato il ritmo e rovinato l’immersione.

Ma adesso tanti di quei difetti sono stati appianati. Grazie anche a una maggiore consapevolezza delle capacità di Kliff e dei controlli, il continente di Pywel è un luogo molto più accogliente — nonostante le minacce che lo abitano.

Se c’è un pregio da riconoscere a Pearl Abyss è proprio la capacità di ascoltare i feedback. Cambiare in corsa l’esperienza di gioco per qualcuno potrebbe essere sintomo di mancanza di una visione, ma se il fine ultimo di un videogioco è divertire, gli sviluppatori stanno facendo tutto il possibile per raggiungerlo.