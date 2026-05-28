Classe 1994, ha collaborato e collabora tuttora con testate e siti di informazione, con focus sulle principali novità dell'IA.

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Hai un’idea per un’app ma non sei pratico di programmazione? Nessun problema: oggi in pochi minuti, puoi ritrovarti con un prototipo funzionante. E tutto grazie all’ultimo aggiornamento alla piattaforma di Google AI Studio, presentato in occasione dell’evento I/O 2026.

Un’innovazione che rende possibile la creazione delle applicazioni non più relegata ai soli sviluppatori esperti. Ma vediamo meglio come funziona, e come attivarla.

Come funziona Google AI Studio con l’ultimo update

Con l’ultimo aggiornamento, Google AI Studio porta a pochi minuti un processo che in precedenza richiedeva settimane di configurazione e programmazione.

In particolare, il colosso tech ha introdotto una nuova funzione su Google AI Studio per generare app Android direttamente dal browser, partendo da prompt in linguaggio naturale: l’ideale per chi è un principiante.

In breve, basta solo descrivere l’applicazione che desideri creare tramite una richiesta per esempio un’app per monitorare dispositivi Bluetooth. Google AI Studio si mette a costruire elementi come la struttura del progetto, le schermate e tanto altro. Inoltre, grazie a un emulatore Android direttamente nel browser, potrai vedere l’app in tempo reale senza scaricare immagini virtuali.

E se desideri procedere con la pubblicazione dell’app su una piattaforma più ampia, puoi inviare la versione del progetto ad Android Studio scaricando un file zip, ed esportandolo su GitHub.

Piccola nota: il sistema ti permette anche di creare automaticamente una scheda su Google Play Console e caricare la build come test interno. Così facendo, potrai automatizzare una parte della fase di integrazione e distribuzione, tipica nella creazione delle app.

Non solo sviluppatori: ecco a chi è rivolta la novità

Una semplificazione delle attività come quella introdotta da Google non è solo un vantaggio per gli sviluppatori esperti. Anche per chi desidera prototipare rapidamente una nuova idea può essere una soluzione vantaggiosa, e così pure per chi si avvicina per la prima volta alla creazione delle app.

Di fatto, con questa novità Google punta a ridurre al minimo tutta la fase preliminare che, fino a oggi, richiedeva competenze tecniche molto alte (l’utilizzo di Android Studio, la configurazione dell’SDK, la gestione di Gradle, l’installazione di emulatori locali ecc.).

Tra l’altro, quest’innovazione è abbastanza versatile: potrebbe essere utilizzata anche per creare semplici app social, così come per sviluppare esperienze più avanzate basate sull’hardware del dispositivo o integrate con sistemi di intelligenza artificiale.

O almeno così dovrebbe essere in futuro: al momento infatti le app generate dal sistema restano limitate all’uso personale. Secondo TechCrunch, è ancora in fase di sviluppo la possibilità di pubblicarle o condividerle in modo più ampio, anche con familiari e amici.

Come attivare la suite AI Studio

Fino a oggi, la suite è stata disponibile sia come Web App sia come integrazione all’interno di Android Studio. Di recente però il colosso di Mountain View ha pubblicato la pagina dedicata all’app sul Google Play Store (pacchetto “com.google.android.apps.aistudio”).

Una mossa non da poco: con l’arrivo della versione mobile per dispositivi Android, Google punta a estendere ulteriormente la platea anche a un pubblico meno tecnico.

Al momento, tuttavia, l’app non è ancora scaricabile: puoi soltanto effettuare la pre-registrazione, per ricevere l’installazione automatica non appena verrà resa disponibile.