Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Un astronomo amatoriale canadese cercava un posto per il campeggio e ha individuato nel Quebec una struttura circolare larga ben 25 chilometri

A volte capita proprio come nei film e le scoperte scientifiche nascono per caso, incredibilmente davanti a uno schermo. È quanto accaduto a Joël Lapointe, astronomo amatoriale canadese che, mentre cercava un posto dove andare in campeggio su Google Maps, si è imbattuto in una struttura circolare molto insolita.

Come una sorta di novello Doctor House, ha avuto un’intuizione. Un colpo di genio che l’ha portato alla scoperta di un cratere da impatto meteoritico di circa 390 milioni di anni, nel cuore del Quebec. Una vicenda totalmente vera, che se non sapessi essere vera, saresti certo fosse una bufala virale. Di seguito tutti i dettagli per restare a bocca aperta.

La scoperta su Google Maps

Tutto ha avuto inizio nel 2024 per Lapointe, appassionato di astronomia originario di Trois-Rivières. Stava soltanto guardando immagini satellitari su Google Maps, come tanti di noi, alla ricerca di posti interessanti dove accamparsi.

Quella formazione insolita gli è saltata all’occhio. Una struttura circolare con una depressione al centro nella remota regione della Côte-Nord, non lontano dal Lac Marsal. Un dettaglio sfuggito a molti, ma gli è subito sembrato sospetto, tanto da spingerlo ad approfondire con l’aiuto di esperti di geoscienze.

Cos’è il cratere Ihackatik

La struttura è stata battezzata Uhackatik ed è un cratere da impatto meteorico. Il suo diametro è di circa 25 km e l’età stimata è di circa 390 milioni di anni. Non è però il luogo più facile da raggiungere, perché la zona è impervia e paludosa, raggiungibile di fatto soltanto in elicottero. Ciò vuol dire che lo studio sul campo è stata un’impresa.

La grande sorpresa è che, nonostante i milioni di anni trascorsi e l’erosione del territorio, la sua forma caratteristica è rimasta abbastanza riconoscibile da attirare l’attenzione anche dall’alto, attraverso mappe satellitari.

Perché è una scoperta importante

Quello che Joël Lapointe aveva visto, però, non poteva valere come scoperta scientifica ufficiale, va da sé. Serviva una prova e per questo, a ottobre 2025, è stata organizzata una spedizione sul campo che ha coinvolto Pierre Rochette e il centro di ricerca francese CEREGE, insieme al geologo planetario della Western University in Canada, Gordon Osinski.

La conferma “decisiva” è arrivata dai cosiddetti “coni di frantumazione”. Sono particolari strutture geologiche che si formano solo a seguito di un impatto violentissimo. Rappresentano l’unico indicatore visibile in grado di dimostrare l’origine meteoritica del cratere. Tutto approvato e verificato? Non ancora, perché occorre attendere il prossimo congresso della Meteoritical Society, l’organismo che certifica questo tipo di scoperte.

Questo ritrovamento non è però soltanto una gran curiosità. Ha infatti un valore scientifico notevole. Si tratterebbe del più grande cratere da impatto individuato dal 2018 (anno in cui era stato scoperto il cratere Hiawatha sotto i ghiacci della Groenlandia).

Un caso dimostra chiaramente come oggi, anche con strumenti alla portata di tutti, si possa contribuire concretamente alla ricerca. Tutto ciò che occorre, di fatto, è una profonda passione.