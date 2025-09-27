Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

La musica generata da AI apre nuove sfide: Spotify risponde con metadati dedicati e regole anti-deepfake per garantire trasparenza e tutela degli artisti

Kaspars Grinvalds / Shutterstock.com

In sintesi

Spotify non vieta la musica creata con AI, ma la rende riconoscibile con nuovi metadati.

La piattaforma ha aggiornato i sistemi anti-spam per fermare deepfake e cloni vocali.

La musica generata dall’intelligenza artificiale è diventata uno dei temi più dibattuti del panorama musicale contemporaneo. Da un lato offre possibilità creative inedite, potenzialmente capaci di rivoluzionare il modo in cui vengono composte e prodotte le canzoni. Dall’altro solleva evidentemente interrogativi complessi legati al copyright, al riconoscimento degli autori e alla tutela degli artisti. Spotify, la piattaforma di streaming musicale più utilizzata al mondo, ha deciso di fare un passo avanti per regolamentare questo scenario e ridurre i rischi legati all’uso improprio dell’AI.

Cosa fa Spotify contro la musica creata da intelligenza artificiale

Spotify ha annunciato ufficialmente di voler introdurre nuove regole per gestire la presenza di musica generata con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

Va detto subito che l’obiettivo non è quello di eliminare o vietare questo tipo di brani, ma piuttosto renderli immediatamente riconoscibili agli utenti e ai professionisti del settore. In questo modo si punta a garantire maggiore trasparenza, oltre che a impedire che questi contenuti vengano spacciati per opere interamente umane.

Allo stesso tempo, la piattaforma ha chiarito che verranno adottate misure contro chi sfrutta l’AI per impersonare musicisti o autori esistenti, una pratica che rischia di ledere diritti e reputazione degli artisti.

Come riconoscere la musica creata da AI su Spotify

Per mettere in pratica questa strategia, Spotify introdurrà una nuova serie di metadati che permetteranno di sapere se e in che misura una canzone è stata realizzata con l’intelligenza artificiale. Per farlo, l’azienda ha stretto una partnership con DDEX, società specializzata nella definizione di standard per la distribuzione digitale della musica.

Già quindici etichette e distributori hanno deciso di aderire al progetto, ma l’implementazione non sarà immediata: tutti i protocolli di invio dei brani alla piattaforma dovranno essere aggiornati in base alle nuove regole. Si tratta quindi di un processo che richiederà tempo e di cui non si conoscono ancora le tempistiche esatte.

Questo nuovo standard avrà sostanzialmente il compito di chiarire agli utenti l’uso dell’AI, che potrebbe essere avvenuto nella fase di produzione, ad esempio, o magari nella generazione diretta dei suoni. L’obiettivo è fornire un quadro più chiaro e trasparente agli utenti e agli operatori del settore.

Cosa fa Spotify per evitare il rischio deepfake nella musica

Un’altra priorità per Spotify è ridurre il rischio legato ai cloni vocali e ai deepfake. Su questo fronte, la piattaforma ha recentemente annunciato di avere aggiornato il proprio regolamento includendo espressamente queste pratiche tra i comportamenti considerati spam.

Per rendere effettive le nuove regole, verrà distribuita nelle prossime settimane una versione aggiornata del sistema anti-spam, progettato appunto per individuare in modo più efficace contenuti fraudolenti e fake.

Si tratta dell’evoluzione di un sistema già in funzione che, secondo i dati forniti dalla società, ha portato in un solo anno alla rimozione di circa 75 milioni di brani che non rispettavano gli standard richiesti.