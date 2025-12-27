Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

MCP, Model Context Protocol, è lo standard che permette agli agenti AI di usare strumenti e servizi online. Ecco perché può ridisegnare Internet

In sintesi

MCP è un protocollo aperto che consente agli agenti AI di comunicare in modo standard con app, dati e servizi digitali, superando l’attuale frammentazione.

Già adottato da aziende come OpenAI, Google e Microsoft e donato alla Linux Foundation, MCP punta a diventare la base dell’AI agentica.

Immagina un assistente AI capace di prenotare un viaggio, inviare messaggi su Slack, aggiornare un foglio di calcolo e completare un pagamento senza dover essere “istruito” ogni volta dall’utente su come procedere. Oggi questo scenario è complicato anche perché, per dirla con parole semplici, ogni servizio parla un linguaggio diverso. Le aziende che sviluppano intelligenza artificiale hanno dunque capito che, senza uno standard comune, gli agenti AI non potranno mai lavorare davvero in modo autonomo e su larga scala. Per risolvere questa frattura è nato MCP, che punta a creare una sorta di linguaggio universale tra modelli AI e mondo digitale.

Cosa vuol dire MCP e a cosa serve

MCP sta per Model Context Protocol: come raccontato dalla testata The Verge, è un protocollo nato in Anthropic a metà del 2024 per permettere ai modelli di intelligenza artificiale di sapere quali strumenti possono usare e come interagire con essi. In origine era un progetto interno, sviluppato da due dipendenti che volevano collegare Claude, il modello di Anthropic, alle applicazioni usate ogni giorno dagli utenti.

MCP sostanzialmente definisce in che modo un agente AI scopre un servizio, quali azioni può compiere e come riceve una risposta. Non è un nuovo modello né un’API proprietaria, ma uno strato di comunicazione che rende possibile l’interoperabilità. Grazie a MCP, un assistente AI può sapere, ad esempio, che esiste uno strumento per inviare un messaggio su Slack, usarlo correttamente e confermare all’utente che l’operazione è andata a buon fine.

Quali sono i vantaggi di usare MCP

Come spiega The Verge, il successo di MCP dipende soprattutto dalla sua natura aperta e pragmatica. Fin dall’inizio è stato pensato per risolvere i problemi reali degli sviluppatori, non per imporre un ecosistema chiuso: questo fattore ha favorito un’adozione rapida e trasversale. OpenAI, Google, Microsoft e altre aziende hanno iniziato a supportarlo perché riduce la complessità e rende gli agenti AI più affidabili.

Usare MCP, infatti, significa evitare di dover prevedere integrazioni su misura per ogni singolo servizio. Un agente che “parla MCP” può teoricamente funzionare ovunque, purché esista un server compatibile. Questo approccio multi-azienda accelera l’innovazione e rende possibile uno scenario in cui diversi agenti e strumenti IA collaborano tra loro in modo fluido.

MCP sarà il futuro degli agenti AI?

Un passaggio chiave per il futuro di MCP è stata la sua recente donazione alla Linux Foundation. Questo gesto ha trasformato il protocollo in uno standard realmente neutrale, sottraendolo al controllo di una singola azienda e affidandone invece l’evoluzione a una governance condivisa.

Attualmente, infatti, MCP è diventato uno dei progetti centrali della nuova Agentic AI Foundation, sostenuta da molte delle principali realtà del settore tecnologico. Nonostante questa premessa promettente, però, il futuro di MCP non è scolpito nella pietra: a oggi la situazione è quella di uno standard in rapida crescita, ma comunque non ancora definitivo.

Come tutti gli standard, anche MCP dovrà dimostrare di sapersi adattare e di mantenere il consenso dell’industria. Se ci riuscirà, potrebbe effettivamente diventare l’infrastruttura invisibile su cui si baseranno gli agenti AI del futuro, cambiando in modo significativo il modo in cui interagiamo con Internet e con i servizi digitali.