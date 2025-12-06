Cosa sono phishing e vishing e come difendersi da queste minacce informatiche

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Il phishing e il vishing sono due delle minacce informatiche più comuni che attaccano milioni di utenti in tutto il mondo. La guida per difendere i propri dati

l phishing è una delle minacce informatiche più diffuse che sfrutta l’ingegneria sociale per aggirare le difese tecniche, puntando sull’errore umano.

L’obiettivo primario è indurre la vittima a compiere volontariamente un’azione dannosa (cliccare link, scaricare allegati, inserire credenziali) imitando l’aspetto di enti autorevoli.

Questa tecnica ha un duplice vantaggio per i criminali: elevata scalabilità con investimenti minimi e può fungere da porta d’ingresso per attacchi più gravi come i ransomware.

Il phishing continua a rappresentare una delle minacce informatiche più pervasive e sottovalutate di sempre, nonostante negli ultimi anni sia diventato uno dei vettori d’attacco preferiti dai cybercriminali. La sua forza risiede nella capacità di aggirare le difese tecniche puntando direttamente sull’anello più debole della catena di sicurezza: l’essere umano, soprattutto se poco ferrato in materia.

Email, SMS, telefonate e addirittura notifiche push possono trasformarsi in strumenti d’inganno capaci di sottrarre credenziali, denaro e identità digitali. Comprendere come funziona il phishing, quali forme può assumere e quali contromisure adottare è oggi un requisito fondamentale tanto per i singoli utenti quanto per le aziende.

Cos’è il phishing e qual è il suo obiettivo primario

Il phishing è una tecnica di attacco basata sull’ingegneria sociale che mira a indurre la vittima a compiere volontariamente un’azione dannosa, come cliccare su un link fraudolento, scaricare un allegato infetto, inserire le proprie credenziali su un sito fasullo o condividere informazioni personali. La strategia si fonda sulla capacità dell’attaccante di imitare soggetti autorevoli come banche, servizi digitali, società di spedizioni, enti pubblici, costruendo messaggi e interfacce che riproducono fedelmente quelle originali.

Per i criminali, il vantaggio del phishing è duplice, da un lato offre un’elevata scalabilità e dall’altro richiede investimenti minimi. Un singolo invio massivo può raggiungere migliaia di utenti e generare ritorni economici significativi anche se solo una piccola percentuale delle vittime cade nella trappola.

Oltretutto in molti casi, il phishing rappresenta la porta d’ingresso per attacchi più sofisticati, come l’installazione di ransomware, la compromissione di sistemi aziendali o l’avvio di frodi finanziarie più articolate.

Se una volta gli attacchi erano riconoscibili per errori ortografici o design approssimativi, oggi gli hacker sfruttano strumenti altamente professionali che sono in grado di replicare in tutto e per tutto i domini autentici, arrivando addirittura a generare contenuti con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Il risultato è un livello di credibilità che rende il phishing non solo una truffa, ma una vera minaccia strutturale alla sicurezza digitale.

Altre forme di phishing: cosa sono vishing e smishing

L’evoluzione delle comunicazioni digitali ha portato alla nascita di numerose varianti del phishing tradizionale. L’email, pur restando il canale privilegiato, non è più l’unico mezzo sfruttato dai cybercriminali, che oggi estendono le loro operazioni a voce e SMS.

Il vishing, o voice phishing, utilizza la telefonata come vettore di attacco. Spesso l’hacker impiega tecniche di spoofing per far apparire sul display un numero associato a una banca o a un servizio di assistenza.

L’effetto è incredibilmente convincente e la vittima ha l’impressione di parlare con un operatore legittimo, soprattutto quando la conversazione è accompagnata da un linguaggio tecnico o da una procedura molto credibile. In molti casi viene chiesto all’utente di comunicare codici temporanei, PIN o numeri di carte, con la giustificazione di “verificare un’operazione sospetta”.

Lo smishing, o SMS phishing, sfrutta invece messaggi di testo che contengono link fraudolenti o inviti ad agire immediatamente. Queste comunicazioni spesso imitano notifiche di servizi di consegna, avvisi di sicurezza relativi al conto corrente o alert fiscali. A rendere efficace questo metodo è la percezione di affidabilità che molti utenti attribuiscono agli SMS rispetto alle email, considerate più esposte allo spam.

In entrambi i casi, la dinamica psicologica è la stessa: creare un senso di urgenza per ridurre la capacità di analisi critica della vittima. Si tratta, insomma, di un sistema semplice ma estremamente efficace, come dimostrano i numerosi casi registrati dalle autorità di cybersecurity in tutto il mondo.

Cosa è necessario affinché un attacco phishing abbia successo? Gli strumenti degli hacker

Un attacco di phishing efficace nasce dall’incontro tra preparazione tecnica e conoscenza delle emozioni umane. Contrariamente all’immagine del singolo hacker improvvisato, molti dei gruppi che operano nel phishing moderno utilizzano infrastrutture professionali e strumenti progettati specificamente per la truffa.

Uno degli elementi chiave è la raccolta di informazioni preliminari, realizzata tramite scraping di dati pubblici, database trafugati o attività di osservazione sui social network. Queste informazioni consentono di costruire messaggi altamente personalizzati (spear phishing), che aumentano esponenzialmente il tasso di successo. Una email che cita il nome del destinatario, il suo ruolo aziendale o un progetto in corso appare immediatamente credibile.

Naturalmente, gli strumenti tecnici non sono meno importanti e, ora che i criminali hanno accesso a soluzioni sempre più moderni, gli attacchi risultano ancora più letali. Ci sono addirittura dei “kit di phishing” pronti all’uso, che includono pagine web clonate e sistemi automatici per la raccolta di credenziali.

Fondamentale anche un server di redirezione, in grado di mascherare la provenienza del traffico e rendere più difficile il blocco degli URL. Bot e script automatizzati, poi, hanno il compito di inviare migliaia di messaggi al minuto, testando rapidamente più combinazioni di email o numeri di telefono.

Da non sottovalutare nemmeno i sistemi per intercettare codici OTP, inclusi servizi di proxy che reindirizzano in tempo reale le richieste di accesso per sottrarre password e autenticazioni temporanee.

A ciò si aggiunge l’uso crescente di strumenti basati sull’intelligenza artificiale, capaci di migliorare notevolmente la qualità linguistica dei messaggi e di generare varianti infinite, rendendo più difficile per i filtri automatici riconoscere schemi ripetitivi.

Come difendersi dal phishing: regole per la sicurezza informatica

Contrastare il phishing richiede un approccio multilivello che combini educazione digitale, attenzione individuale e strumenti di sicurezza adeguati. La prevenzione è, nella maggior parte dei casi, più efficace della reazione.

La regola più importante è la verifica attiva e ogni comunicazione che richiede azioni urgenti, dati personali o credenziali dovrebbe essere verificata attraverso un canale alternativo. Le banche, ad esempio, non chiedono codici via email o telefono, e nessun ente pubblico invia link per procedere a pagamenti immediati tramite SMS.

L’analisi del mittente e del contenuto rappresenta un altro passaggio cruciale. Errori grammaticali, grafica imprecisa, toni troppo allarmistici o link sospetti sono indicatori da non ignorare. Nei casi dubbi, è sufficiente digitare l’indirizzo ufficiale nel browser, evitando di cliccare sul link presente nel messaggio.

Sul piano tecnico, strumenti come filtri antispam aggiornati, antivirus con funzioni anti-phishing, browser moderni e gestori di password possono bloccare molte minacce. Inoltre l’autenticazione a più fattori, pur non essendo infallibile, riduce sensibilmente il rischio di compromissione.

In ambito aziendale, la formazione periodica dei dipendenti è ormai considerata una parte integrante della strategia di sicurezza. Non bisogna dimenticare, infatti, che molte delle violazioni più gravi degli ultimi anni sono iniziate con un’email apparentemente innocua.

Cosa fare se si cade vittima di un attacco phishing

Quando si finisce nella rete del phishing, la tempestività è fondamentale soprattutto se per errore sono state fornite credenziali o informazioni sensibili a un mittente fraudolento. Il primo passo consiste nel modificare immediatamente le password compromesse e attivare l’autenticazione a due fattori, se non già presente. Questa semplice azione può impedire agli attaccanti di accedere all’account anche se hanno già ottenuto le credenziali.

Se la truffa coinvolge dati bancari, occorre contattare subito la propria banca o il gestore della carta per bloccare le operazioni sospette e impedire ulteriori addebiti. In molti casi, gli istituti finanziari dispongono di procedure di emergenza appositamente progettate per questo tipo di situazioni.

Nel caso in cui sia stato scaricato un allegato potenzialmente pericoloso, è consigliabile effettuare una scansione completa del dispositivo e, se necessario, rivolgersi a un tecnico specializzato per verificare la presenza di malware più complessi.

Infine, è importante segnalare l’attacco alle autorità competenti, come la Polizia Postale, che raccoglie le segnalazioni e monitora le campagne fraudolente più diffuse. La comunicazione tempestiva può aiutare a bloccare ulteriori tentativi e proteggere altri utenti.

Infine, se l’incidente avviene in ambito aziendale, la segnalazione al reparto IT è cruciale, perché un singolo account compromesso può diventare la porta d’ingresso per un attacco su larga scala ai sistemi interni.