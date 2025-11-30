Cosa sono i malware, come si diffondono e quali sono le minacce più comuni

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Cosa sono i malware e perché possono rappresentare un pericolo per la sicurezza degli utenti tra violazioni della privacy e malfunzionamenti a device e software

McLittle Stock/Shutterstock

In Sintesi

Il malware (dall’unione di malicious software) è qualsiasi software creato per danneggiare un dispositivo, violare la privacy o compromettere un sistema.

Si diffonde principalmente attraverso l’ingegneria sociale (es. email di phishing e link ingannevoli), file scaricati da fonti non verificate, software pirata o sfruttando vulnerabilità nei sistemi operativi e di rete.

Le minacce più comuni sono: i Virus si agganciano a file legittimi e si attivano con l’esecuzione, i Worm si replicano automaticamente e si propagano nella rete, i Trojan si mascherano da software innocuo per aprire le porte ad altre minacce e gli Spyware sono progettati per rubare informazioni e monitorare l’utente.

Nel panorama della sicurezza informatica, il termine malware viene utilizzato per indicare qualsiasi software creato con l’obiettivo di danneggiare un dispositivo, violare la privacy dell’utente o compromettere il corretto funzionamento di un sistema.

Il nome deriva dalla fusione di malicious e software, e racchiude dunque una vasta gamma di minacce informatiche, ognuna con caratteristiche, finalità e metodi di diffusione diversi. Si tratta, insomma, di un universo estremamente vasto, fatto di attività illegali più o meno gravi con cui tutti devono fare i conti; per questo è bene conoscere a fondo l’argomento evitando comportamenti scorretti e tenendo al sicuro device e dati personali.

Cosa sono i malware e come si diffondono

I malware sono nati insieme a Internet e alla crescente digitalizzazione delle attività umane. Oggi rappresentano un problema quotidiano per utenti, aziende e istituzioni, soprattutto perché si sono evoluti diventando sempre più sofisticati, più difficili da individuare e capaci di nascondersi tra processi legittimi o all’interno di applicazioni apparentemente innocue.

La loro diffusione avviene principalmente attraverso errori, distrazioni o debolezze dei sistemi. Uno dei canali più utilizzati, ad esempio, è l’ingegneria sociale, ovvero l’insieme di tecniche psicologiche pensate per convincere l’utente a compiere un’azione rischiosa.

È il caso dellee-mail di phishing, messaggi fraudolenti che sembrano provenire da banche o servizi ufficiali, oppure dei link ingannevoli condivisi tramite social network o chat.

I malware possono inoltre diffondersi tramite file scaricati da siti non verificati, software pirata, allegati provenienti da mittenti sconosciuti, chiavette USB compromesse o, nel caso dei dispositivi mobili, attraverso applicazioni provenienti da store alternativi.

A livello di rete, invece, possono sfruttare vulnerabilità nei protocolli o nei sistemi operativi, penetrando attraverso porte aperte o servizi non protetti.

Questa capacità di infiltrarsi in vari modi rende il malware un nemico difficile da contenere, e al tempo stesso evidenzia l’importanza della prevenzione e dell’educazione digitale per ridurre l’esposizione a questi rischi.

La classificazione dei malware: virus, worm, trojan e spyware

Il termine “malware” indica una grande famiglia di minacce molto diverse fra loro.

Tra queste i virus informatici sono probabilmente la categoria più famosa; si tratta di programmi malevoli che si agganciano a un file o programma legittimo e si attivano solo quando l’utente esegue quel file infetto.

Possono alterare documenti, corrompere dati, rendere instabile il sistema o replicarsi in altri file, diffondendosi a macchia d’olio all’interno dello stesso dispositivo o attraverso supporti esterni.

I worm, invece, rappresentano una minaccia molto più aggressiva perché non hanno bisogno dell’interazione dell’utente per diffondersi. Sono, infatti, progettati per replicarsi automaticamente nella memoria del sistema e passare ad altri dispositivi collegati alla stessa rete. È questo comportamento autonomo a renderli particolarmente pericolosi nelle infrastrutture aziendali, dove un singolo punto debole può consentirne la rapida propagazione.

I trojan, o cavalli di Troia, sono malware che si presentano come qualcosa di utile o innocuo (come app gratuite, versioni modificate di software conosciuti o finte utility di ottimizzazione) ma, una volta installati, aprono le porte a ulteriori minacce, come spyware o ransomware, oppure consentono a un hacker di assumere il controllo remoto del dispositivo. La pericolosità del trojan sta nella sua capacità di mascherarsi e indurre l’utente a fidarsi.

Gli spyware sono pensati per spiare l’utente: raccolgono dati personali, monitorano la navigazione, registrano ciò che viene digitato sulla tastiera e in alcuni casi accedono al microfono o alla fotocamera. Il loro obiettivo non è distruggere il sistema, ma rubare informazioni sensibili, spesso a scopo economico o commerciale.

Accanto a queste categorie principali esistono molte altre varianti, tra cui i ransomware, che criptano i dati del dispositivo per poi chiedere un riscatto, o gli adware, che mostrano pubblicità invasive per generare profitti. Tutte queste minacce fanno parte dello stesso ecosistema malevolo e richiedono strategie di difesa adeguate.

Cosa sono e come funzionano gli antimalware e perché sono importanti

Gli antimalware rappresentano il principale mezzo di difesa contro le minacce informatiche. Il loro scopo è individuare, bloccare ed eliminare software potenzialmente dannoso, impedendo che questo possa alterare il sistema o violare la privacy dell’utente.

Il funzionamento degli antimalware si basa su tre elementi fondamentali. Il primo è la scansione tramite firme, ovvero il confronto dei file del dispositivo con un database di codici identificativi dei malware conosciuti. Questa tecnica permette di individuare rapidamente minacce già catalogate, ma richiede aggiornamenti costanti per rimanere efficace.

Il secondo metodo è la rilevazione comportamentale, una tecnica più moderna che analizza il comportamento dei processi attivi nel sistema. Se un programma compie azioni sospette, come tentare di modificare file di sistema, replicarsi, accedere a informazioni sensibili o aprire connessioni non autorizzate, l’antimalware può segnalarlo o bloccarlo anche se non esiste ancora una firma nel database.

Il terzo elemento è la protezione in tempo reale, che monitora costantemente le attività del dispositivo, intercettando tentativi di accesso malevolo prima che possano causare danni. Questa funzione è essenziale contro minacce che si diffondono rapidamente o contro attacchi zero-day, ovvero exploit che sfruttano vulnerabilità ancora sconosciute.

La presenza di un buon antimalware è importante non solo per eliminare le minacce già presenti, ma anche per prevenire attacchi futuri.

Come riconoscere la presenza di un malware sul tuo dispositivo e come eliminarlo

Individuare un malware non è sempre semplice, soprattutto perché molti sono progettati per passare inosservati. Tuttavia, esistono alcuni segnali che possono suggerire la presenza di un software malevolo.

Uno dei primi campanelli d’allarme è il peggioramento delle prestazioni, con il dispositivo che diventa più lento, le applicazioni si bloccano frequentemente e la batteria si consuma molto più rapidamente del solito. Anche un consumo anomalo di dati, la comparsa di pubblicità invasive, l’apertura di finestre o app non richieste e modifiche alle impostazioni di sistema possono indicare un’infezione.

Un altro indizio è la presenza di processi sconosciuti che utilizzano in modo eccessivo CPU, RAM o rete. In alcuni casi, il malware può impedire l’accesso a determinati strumenti di sicurezza o impedire l’installazione di antimalware. Nei casi più gravi, il sistema può riavviarsi da solo o bloccare completamente l’utente.

Per eliminare un malware è sempre consigliabile utilizzare un software antimalware affidabile. La procedura include solitamente una scansione completa del dispositivo, l’analisi dei file sospetti e la quarantena degli elementi dannosi.

In alcuni casi, può essere utile avviare il dispositivo in modalità provvisoria per evitare che il malware si attivi durante la rimozione. Se il sistema è molto compromesso, può essere necessario ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica, avendo cura di salvare solo i dati verificati come sicuri.

Come difendere il proprio dispositivo Android dai malware

I dispositivi Android, vista la loro enorme diffusione e la possibilità di installare app da fonti esterne al Play Store, sono tra i bersagli preferiti dei cybercriminali. Difenderli richiede una combinazione di buone pratiche e strumenti di sicurezza aggiornati.

Il primo passo è evitare di installare applicazioni provenienti da store alternativi o da file APK scaricati manualmente. Anche se questa pratica è molto comune, rappresenta una delle principali vie d’ingresso dei malware. È sempre meglio affidarsi al Play Store, che dispone di controlli integrati come Google Play Protect.

È inoltre importante controllare le autorizzazioni richieste dalle app che devono essere sempre funzionali allo scopo dell’applicazione stessa.

Gli aggiornamenti del sistema operativo e delle applicazioni sono un altro elemento fondamentale per mantenere il dispositivo sicuro, perché correggono vulnerabilità che potrebbero essere sfruttate dai malware. L’installazione di un antimalware per Android aggiunge un ulteriore livello di protezione, utile soprattutto per rilevare app fraudolente, link malevoli e comportamenti sospetti.

Infine, è consigliabile anche una buona igiene digitale, evitando di cliccare su messaggi sospetti e non condividendo dati sensibili su canali non sicuri, così da restare al sicuro da tutte le minacce informatiche.