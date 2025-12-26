Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

I dumb phone sono cellulari essenziali che limitano le distrazioni digitali. Un ritorno alla semplicità per comunicare solo quando serve e vivere più offline

Shutterstock

In sintesi

I dumb phone sono cellulari dotati solo di funzioni essenziali: riducono notifiche, app e connessione continua, aiutando l’utente a ritrovare attenzione, tempo e benessere digitale.

Sempre più persone li scelgono come alternativa allo smartphone per una quotidianità più semplice, meno invadente e più consapevole.

Che ce ne accorgiamo o meno, abbiamo lo smartphone sempre in mano. O, comunque, a portata di mano: non cambia poi molto. Vibra, suona, si illumina. Le notifiche interrompono il lavoro, lo studio, le conversazioni. Si inizia a scorrere un social “solo per un attimo” e ci si ritrova dopo mezz’ora ancora lì, ipnotizzati, ma senza aver davvero fruito di alcun contenuto di reale valore. Lo scroll diventa automatico, il tempo si frammenta, l’attenzione si disperde. Esistono strumenti per il benessere digitale e per limitare l’uso a vuoto delle app, ma per alcuni non bastano. Per questo c’è chi sceglie una strada più radicale e decide di tornare a un telefono essenziale: il cosiddetto dumb phone.

Cosa vuol dire dumb phone o feature phone

Con il termine dumb phone o feature phone (letteralmente “telefono stupido” e “telefono funzionale”) si indicano i cellulari non smart, che ricordano quelli degli anni Novanta, progettati per svolgere solo funzioni essenziali. A differenza degli smartphone moderni, questi cellulari permettono principalmente di effettuare chiamate e inviare SMS, affiancando in genere altri strumenti di base come rubrica, orologio, sveglia o calcolatrice.

Non dispongono di una vera connessione a Internet e, di conseguenza, non supportano social network, email, app di streaming o navigazione web. Alcuni modelli integrano la connettività 4G per garantire chiamate più stabili, fotocamere molto semplici o, in casi specifici, il supporto a WhatsApp.

L’esperienza d’uso resta però minimalista, intuitiva e immediata: é esplicitamente pensata per chi vuole un telefono facile da usare e super basilare, anche per disintossicarsi da smartphone e social media.

Perché una persona oggi dovrebbe usare un dumb phone?

I dumb phone sono spesso considerati alleati del digital detox, perché consentono di usare il telefono soltanto per comunicare quando è necessario, senza essere bombardati da stimoli continui che distraggono e “rubano” tempo senza che l’utente ne sia pienamente consapevole.

L’assenza di social e app in effetti riduce drasticamente il tempo trascorso davanti allo schermo. Oggi molti smartphone permettono di monitorare le ore di utilizzo quotidiano e per alcuni è scioccante scoprire di passare tre, cinque o persino sette ore al giorno a scrollare contenuti.

Un dumb phone invece offre un’esperienza molto meno invasiva: aiuta a spezzare l’abitudine allo scroll e favorisce una quotidianità meno legata a Internet e più concentrata sul mondo reale.

Quale dumb phone acquistare

Oggi il mercato offre diversi dumb phone, complice il loro ritorno di popolarità. Alcuni modelli puntano sulla nostalgia, come il Nokia 8210, che include chiamate, radio FM, torcia e giochi come Snake e Tetris. Il Nokia 3210 aggiunge una fotocamera da 2 megapixel e il Bluetooth. Il TCL 4021, invece, ha uno schermo da 1,8 pollici e un’autonomia che arriva a circa cinque ore di conversazione.

Al di là del modello scelto, comunque, questi telefoni non smart condividono caratteristiche comuni: grande robustezza, una durata della batteria nettamente superiore a quella degli smartphone, estrema semplicità d’uso e un prezzo generalmente abbordabile (indicativamente si va dai 30 ai 150 euro).