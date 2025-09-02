Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Secondo il noto analista Ming-Chi Kuo, il futuro iPhone Fold avrà un sistema di autenticazione Touch ID posizionato sul pulsante laterale.

Questa decisione dovrebbe essere dovuta a uno spessore ridotto del dispositivo da aperto e per contenere i costi di produzione.

Secondo il noto analista Ming-Chi Kuo, Apple ha intenzione di riportare a bordo del suo futuro iPhone Fold un sistema di autenticazione Touch ID, che dovrebbe essere posizionato sul pulsante laterale. Il colosso di Cupertino, dunque, per il suo primo smartphone pieghevole non opterà per il Face ID, una soluzione che negli ultimi anni ha gradualmente sostituito il sensore per il riconoscimento biometrico tramite impronta digitale, ritenuto “meno affidabile” rispetto all’identificazione del volto.

Perché Apple tornerà al Touch ID

Secondo Kuo, la scelta di optare per il Touch ID laterale al posto del Face ID è dettata da diverse considerazioni tecniche: la principale è legata alla profondità del modulo di scansione TrueDepth, essenziale per il riconoscimento del volto che sarebbe troppo ingombrante per essere inserito sotto lo schermo dell’’iPhone pieghevole.

Il pieghevole, infatti, una volta aperto, dovrebbe avere uno spessore di soli 4,5 mm, cosa che non lo rende compatibile con quello richiesto dal modulo Face ID. Un’altra variabile da considerare è il costo perché l’implementazione del Face ID a bordo uno smartphone foldable richiederebbe due scanner (uno per lo schermo esterno e uno per quello interno) mentre, con il Touch ID ci sarà bisogno un singolo sensore, una scelta notevolmente più economica.

Sembra però che, contrariamente a quanto annunciato in precedenza, il sensore per il riconoscimento delle impronte non sarà a ultrasuoni e non sarà posizionato sotto lo schermo ma, come anticipato, troverà posto all’interno del pulsante laterale di accensione.

Cos’altro sappiamo dell’iPhone Fold

Secondo le indiscrezioni in rete l’iPhone Fold sarà il nuovo modello di punta di Apple e dovrebbe arrivare sul mercato il prossimo anno, con un prezzo che dovrebbe aggirarsi intorno ai 2.000 dollari.

Da quello che sappiamo, il dispositivo avrà un display esterno da 5,5 pollici e un display interno (a dispositivo completamente aperto) che dovrebbe arrivare a 7,8 pollici. Una configurazione molto interessante che permettere ad Apple di unire le funzionalità di un iPhone e di un iPad mini in un unico prodotto.

Oltre a questo, si dice che il colosso di Cupertino abbia investito molto in una speciale tecnologia in grado di eliminare totalmente la piega sullo schermo. Pare che la soluzione sia un innovativo pannello estremamente flessibile e una nuova tipologia di cerniera, due caratteristiche che oltre a eliminare la suddetta piega, renderanno il device anche estremamente resistente e dal movimento di apertura molto fluido.

Per quanto riguarda il processore, non abbiamo indicazioni al riguardo ma, uscendo in contemporanea con gli iPhone 18 è lecito ipotizzare che Apple sceglierà il futuro chip A20 Bionic, magari in versione Pro.

Sconosciute anche ulteriori informazioni sulle fotocamere ma, dalle prime indiscrezioni sembra che ci saranno due fotocamere frontali (una da usare con lo smartphone chiuso e una da aperto) e, probabilmente, tre sensori posteriori, sul modello degli attuali iPhone 16 Pro e Pro Max.

Al momento, questo è tutto quello che sappiamo su iPhone Fold ma, dato che il device è atteso per il 2026 è lecito ipotizzare che nei prossimi mesi arrivino ulteriori indiscrezioni sul primo pieghevole della celebre mela.