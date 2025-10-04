Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

Shutterstock

In sintesi

Privacy Display è la nuova funzione, attesa su Samsung Galaxy S26 Ultra, che limita la visione dello schermo a chi guarda frontalmente, proteggendo dati sensibili in luoghi affollati.

Nuove indiscrezioni su questa novità mostrano le schermate con le opzioni di attivazione manuale o automatica e la modalità “Maximum Privacy”.

Il lancio della nuova serie Samsung Galaxy S26 è in programma per l’inizio del 2026, ma nell’attesa continuano a emergere anticipazioni su ciò che gli utenti potranno aspettarsi dalla novità. Tra le indiscrezioni più interessanti c’è l’introduzione della funzionalità Privacy Display, un punto su cui proprio in questi giorni sono emersi nuovi dettagli. La nuova funzione promette di garantire più riservatezza agli utenti che usano lo smartphone nei luoghi pubblici.

Cos’è la funzione Privacy Display e a cosa serve

La funzione privacy di un display ha lo scopo di impedire la visualizzazione dello schermo a chi lo guarda lateralmente, rendendolo invece visibile solo a chi si trova di fronte.

L’obiettivo è, come suggerisce il nome, garantire maggiore privacy, specialmente quando si usa lo smartphone in luoghi affollati: in questo modo, infatti, le persone che abbiamo intorno non possono vedere ciò che c’è sul nostro display.

L’effetto privacy può essere prodotto su quasi qualunque dispositivo grazie all’uso di pellicole apposite, che vengono applicate esternamente. A quanto pare, però, Samsung sta per introdurre un display già dotato di questa potenzialità, senza che sia necessario quindi ricorrere ad altri pannelli o pellicole.

Come attivare Privacy Display su Samsung Galaxy S26 Ultra

Il leaker noto con il nome Ach ha diffuso in questi giorni alcune informazioni ulteriori sul Privacy Display in arrivo su Samsung Galaxy S26 Ultra. Nello specifico, l’utente ha pubblicato due screenshot tratti da una versione leaked di One UI 8.5, che è la nuova interfaccia personalizzata che sarà presentata proprio con Samsung Galaxy S26.

Negli screenshot si vede una schermata di impostazioni dello smartphone da cui sarà possibile, al bisogno, attivare o disattivare il Privacy Display. Si intuisce che sarà anche possibile fare in modo che questa funzionalità si attivi automaticamente quando ci sono determinate condizioni, ad esempio quando si usano app sensibili o ci si trova in luoghi affollati.

Il funzionamento di Privacy Display potrà anche essere personalizzato in base alle proprie esigenze. Ad esempio, si potrà decidere di attivarlo automaticamente ogni volta che si visualizzano pin e password, oppure ogni volta che si guardano alcune immagini dalla Galleria.

Negli screenshot appare anche la nuova opzione “Maximum Privacy” che, se flaggata, attenua la luminosità dello schermo in misura ancora maggiore, oltre a restringere l’angolo di visione.

Come funziona il nuovo display su Samsung Galaxy S26 Ultra

A rendere possibile l’attivazione di questa funzionalità è il tipo di display utilizzato nello smartphone, che deve integrare la tecnologia Flex Magic Pixel di Samsung. In assenza di questo particolare hardware, non si può usare la funzionalità Privacy Display.

Questo specifico tipo di schermo dovrebbe essere disponibile solo su Samsung Galaxy S26 Ultra.