Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

PixieMe / Shutterstock.com

In sintesi

La funzione Live Translate di Google sta evolvendo per funzionare oltre l’app Traduttore, includendo potenzialmente l’uso su smart glasses.

L’integrazione con Android XR e l’IA di Gemini punta a traduzioni in tempo reale affidabili, anche se lo sviluppo richiede ancora ottimizzazioni.

Immagina di trovarti in un Paese straniero senza conoscere una parola della lingua locale. Non capisci il menu del ristorante, non interpreti i cartelli stradali, fai fatica a comunicare anche le richieste più semplici. Ora immagina di indossare un paio di occhiali capaci di mostrarti e leggerti la traduzione in tempo reale, trasformando ogni testo e dialogo in qualcosa di immediatamente comprensibile. Fino a pochi anni fa sarebbe stato materiale da film di fantascienza, ma oggi, con l’avanzare dell’intelligenza artificiale, l’idea che Google stia lavorando a smart glasses in grado di farlo non sembra più così distante dalla realtà.

Quali sono le novità in arrivo sulla funzione Live Translate di Google

Google ha già introdotto Live Translate all’interno dell’app Google Traduttore, permettendo di ottenere traduzioni immediate di conversazioni attraverso l’ascolto diretto della voce dell’interlocutore. La funzione riconosce in tempo reale la lingua, la trascrive e la converte nel testo desiderato, consentendo un’interazione fluida e naturale.

Secondo un recente report di Android Authority, Google sta lavorando per portare Live Translate oltre i confini dell’app Traduttore, integrandola più profondamente nel sistema operativo e rendendola disponibile in altre modalità e dispositivi.

Nel codice dell’app gli esperti hanno infatti individuato riferimenti all’uso della funzione con dispositivi indossabili, inclusi gli occhiali smart. Questi indizi suggeriscono che Google stia preparando un’espansione importante, in cui la traduzione in tempo reale diventa un servizio accessibile attraverso i wearable.

Live Translate sarà disponibile sugli occhiali smart?

L’ipotesi è che Google possa rendere la traduzione in tempo reale accessibile tramite occhiali smart basati su Android XR, la piattaforma dedicata alla realtà estesa. In questo scenario, gli occhiali non svolgerebbero l’elaborazione in autonomia: la potenza di calcolo necessaria arriverebbe direttamente dallo smartphone a cui sono collegati.

La traduzione sarebbe gestita dall’intelligenza artificiale di Gemini, integrata nei servizi di sistema. Il risultato sarebbe una visualizzazione immediata delle traduzioni direttamente nel campo visivo dell’utente. Una novità che, se concretizzata, potrebbe davvero fare la differenza nella vita delle persone e nel modo in cui viaggiano e interagiscono con gli altri.

Quando sarà disponibile la traduzione istantanea su Android XR

Non è possibile al momento dire se e quando effettivamente Google porterà Live Translate al di fuori dell’app Traduttore: è ancora necessario un lungo lavoro di sviluppo e gli “indizi” rilevati nel codice lasciano immaginare che il progetto sia a uno stadio embrionale.

Servono certamente ottimizzazioni nell’accuratezza della traduzione, nella latenza e nella gestione energetica, che sono tre fattori cruciali per rendere credibile e affidabile un utilizzo quotidiano degli smart glasses.

La strada è ancora lunga, insomma, ma l’idea di parlare e comprendere qualunque lingua semplicemente indossando un paio di occhiali, oggi, sembra davvero essere sempre più vicina.