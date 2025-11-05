Apple al lavoro su un notebook low-cost, cosa sappiamo del MacBook "per tutti"

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Secondo le indiscrezioni condivise da Bloomberg Apple è al lavoro su un MacBook low-cost, pensato principalmente per gli studenti e le operazioni quotidiane

In Sintesi

Apple starebbe sviluppando un notebook economico, che andrebbe a posizionarsi sotto il MacBook Air, pensato per studenti e utenti occasionali.

Per contenere i costi pur mantenendo prestazioni e la compatibilità con Apple Intelligence, si prevede l’utilizzo di un processore della serie A, già visti su iPhone e iPad.

Secondo alcune recenti indiscrezioni condivise da Mark Gurman di Bloomberg, Apple starebbe lavorando a notebook economico che potrebbe andare ad occupare la fascia di mercato inferiore ai MacBook Air. Da quello che sappiamo l’obiettivo del colosso di Cupertino è proporre un portatile dal prezzo accessibile, pensato per studenti e utenti occasionali, sul modello dei Chromebook di Google per intenderci.

Cosa sappiamo del MacBook economico di Apple

Secondo quanto condiviso da Gurman, per portare sul mercato un notebook economico, Apple starebbe seguendo una strategia inedita fino a questo momento, installando a bordo di questo device un processore della serie A, gli stessi già visti su iPhone e iPad. Al momento, l’ipotesi più accreditata è che Apple scelga una versione potenziata del chip A18 o addirittura l’A18 Pro, lo stesso che alimenta gli iPhone 16 e 16 Pro.

Un componente di questo tipo, adattato al formato notebook naturalmente, permetterebbe al colosso della tecnologia di ridurre i costi mantenendo allo stesso prestazioni più che adatte all’utilizzo quotidiano e, naturalmente, la piena compatibilità con Apple Intelligence.

Lato design Gurman e l’analista Ming-Chi Kuo parlano infatti di un prodotto completamente ridisegnato, pensato per “attrarre un pubblico più giovane e dinamico”, puntando su un look moderno e colorazioni vivaci come argento, blu, rosa e giallo, un approccio che ricorda quello dell’iMac da 24 pollici.

Al momento, non abbiamo altre indicazioni su questo MacBook entry-level, ma è facile ipotizzare che un prodotto del genere rappresenterebbe una svolta per l’azienda di Cupertino, che porterebbe sul mercato un prodotto accessibile ma senza compromettere l’esperienza utente, riducendo oltretutto la distanza tra iPad e MacBook Air.

Quando arrivano i MacBook low-cost e quanto costeranno

Secondo quanto condiviso da Gurman pare che Apple abbia già realizzato diversi prototipi funzionanti del nuovo portatile che sarebbero attualmente in fase di test avanzato. Sembra, inoltre, che alcune linee produttive sarebbero già pronte per realizzare le prime unità di prova.

Il rilascio ufficiale sarebbe previsto per l’inizio del 2026, periodo in cui Apple introdurrà anche nuove versioni del MacBook Pro, equipaggiate con i chip Apple M5 Pro e M5 Max. L’occasione perfetta, dunque, per ampliare ulteriormente il catalogo e andare a posizionarsi un po’ in tutte le fasce di prezzo.

Altra notizia interessante riguarda il presunto prezzo di lancio, che secondo Gurman sarà molto inferiore ai 1.000 dollari. Per il giornalista, dunque, l’azienda di Cupertino punterebbe a un prodotto dal costo paragonabile a quello di un iPad base con Magic Keyboard Folio, diventando così la nuova alternativa “low-cost” nel catalogo.

Se questi rumor fossero confermati, un notebook del genere potrebbe avere un impatto notevole sul mercato dei portatili. Da un lato, potrebbe minacciare i Chromebook di Google, che al momento sono considerati i prodotti di punta in questa fascia di prezzo. Dall’altro costringere anche i produttori di PC Windows a rivedere le proprie strategie di prezzo in questo senso.

Al momento, comunque, niente di confermato e per sapere di più sull’eventuale ritorno sul mercato di un “MacBook per tutti”, non resta che aspettare il prossimo anno.