Samsung Galaxy S26, tutto quello che sappiamo sui prossimi top di gamma

In Sintesi

Secondo le indiscrezioni Samsung dovrebbe mantenere la tradizionale lineup con i modelli Galaxy S26, S26 Plus e S26 Ultra, abbandonando l’idea di una variante Edge.

Per i processori, l’azienda tornerà alla differenziazione geografica, utilizzando il Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 in alcuni mercati e l’Exynos 2600 in altri (inclusa l’Europa) per i modelli base e Plus.

Non manca molto all’uscita dei nuovi Samsung Galaxy S26 e, tra circa tre mesi, il colosso sudcoreano mostrerà ufficialmente al mondo i suoi nuovi top di gamma. Nelle ultime settimane, però, non sono mancate diverse indiscrezioni su questi smartphone e grazie all’incessante lavoro dei leaker è stato possibile tracciare una sorta di (probabile) scheda tecnica sui device utile per confrontarli con gli attuali Samsung Galaxy S25 (in foto) e scoprire qualcosa in più sui piani futuri del colosso della tecnologia.

Da quello che emerge dai rumor, pare che Samsung abbia abbandonato l’idea di rinnovare la famiglia Galaxy con l’eliminazione del modello Plus in favore della variante Edge, mantenendo dunque una linea più classica, con l’arrivo sul mercato di Samsung Galaxy S26, Galaxy S26 Plus e Galaxy S26 Ultra.

Samsung Galaxy S26, la vera novità

Il modello base della nuova famiglia Samsung Galaxy, secondo le indiscrezioni, potrebbe essere quello più interessante, con l’arrivo di tanti cambiamenti piuttosto importanti.

Anzitutto, il display che dovrebbe passare da 6,2 a 6,3 pollici, cosa possibile probabilmente grazie a cornici più sottili e a un’ottimizzazione generale della superficie frontale.

Lato processore, l’azienda sudcoreana tornerà alla classica “differenziazione geografica” con alcuni mercati che avranno un Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 e altri (tra cui anche l’Europa) un Exynos 2600. A questi si affiancheranno 12 GB di RAM e diversi tagli di memoria che, per la prima volta, partiranno da 256 GB.

Per quanto riguarda le fotocamere le indiscrezioni parlano di una dotazione simile al modello precedente con un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, un sensore ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo con zoom ottico 3x da 10 MP. La fotocamera frontale da 12 MP.

Nonostante un comparto tecnico con poche novità, Samsung promette ottimizzazioni software più avanzate basate sull’intelligenza artificiale non ancora specificate.

Per quanto riguarda la batteria del Galaxy S26 base dovrebbe salire a 4.300 mAh, non certo ai livelli dei battery phone ma comunque un passo avanti rispetto ai 4.000 mAh del modello precedente.

Samsung Galaxy S26 Plus, il modello più classico

Stando ai rumor, il modello Plus sarebbe quello più vicino alla generazione attuale e i dati a disposizione coincidono praticamente con quelli dell’S25 Plus con un display da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e un comparto fotografico che dovrebbe restare invariato.

Identica anche la batteria da 4.900 mAh con ricarica a 45W anche se alcune indiscrezioni parlano dell’introduzione di magneti integrati nella scocca, in linea con lo standard Qi2, una soluzione molto apprezzata dagli utenti che utilizzano accessori magnetici per ricarica e montaggio.

Anche qui il processore sarà su alcuni mercati un Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 e un Exynos 2600 con 12 GB di RAM e diversi tagli di memoria fino a 512 GB.

Galaxy S26 Ultra, un top di gamma simile al passato

Anche il Galaxy S26 Ultra, sembra seguire una linea piuttosto “conservativa” con il display della generazione precedente ma, forse, con a bordo una tecnologia di gestione dei consumi dello schermo più efficiente. Tra le novità più interessanti, se confermate, c’è l’arrivo di un filtro privacy integrato, capace di oscurare la visione laterale dello schermo proprio come fanno le pellicole fisiche. La funzione sarebbe attivabile via software, anche se al momento non ci sono maggiori indicazioni al riguardo.

Lato processore, questo modello dovrebbe essere l’unico della famiglia ad arrivare sul mercato solo con un Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 con 16 GB di RAM e memoria fino a 2 TB.

Molto simile al passato anche il comparto fotografico ma anche stavolta entrerà in gioco l’AI per migliorare gli scatti e la gestione delle impostazioni.

La batteria dovrebbe essere da 5.000 mAh come in passato ma la ricarica dovrebbe inoltre aumentare da 45 W a 60 W.