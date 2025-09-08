Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

Rollme/rollmefit.com

In sintesi

NeoView AI offre fotocamera avanzata, assistente vocale AI e connettività rapida per foto, video e traduzioni in tempo reale.

Autonomia fino a 168 ore e prezzo accessibile li rendono una proposta competitiva sul mercato smart glasses

Si chiamano NeoView AI Smart Glasses i nuovi occhiali smart annunciati da Rollme, realtà fondata nel 2019 che ha sede tra Cina (il centro operativo globale di ricerca e sviluppo è a Shenzhen), Hong Kong (dove si trova il centro prevendita) e Stati Uniti (il centro di progettazione prodotto è a Seattle). La novità si inserisce nel solco degli AirView, il precedente modello di smart glasses dell’azienda, ma presenta funzionalità più avanzate, pur mantenendo un pezzo competitivo.

NeoView AI, come sono i nuovi occhiali smart di Rollme

L’elemento centrale dei nuovi NeoView AI è la fotocamera: 8 megapixel e sensore Sony IMX219, con capacità di portare immagini fino a 32 MP (con interpolazione) e di registrare video a 1200p.

L’intenzione, insomma, sembra quella di offrire una fotocamera integrata in grado di sostituire una action cam, perché la stabilizzazione elettronica e lo scatto rapido (mezzo secondo) consentono effettivamente di registrare in prima persona scene in movimento. Foto e video ottenuti tramite gli occhiali smart, inoltre, possono essere condivisi e salvati in tempo reale tramite Wi-Fi e Bluetooth 5.4, quindi senza dipendere eccessivamente dallo smartphone.

Interessante è anche l’interazione con l’utente promessa da questo nuovo modello. Chi indossa questi occhiali smart deve semplicemente toccare la montatura per attivare un assistente vocale AI che è compatibile con vari modelli, tra cui ChatGPT. L’utente, grazie a questo assistente AI, può porre domande, usare strumenti di traduzione simultanea, gestire le attività quotidiane, registrare, controllare la musica e sfruttare altri comandi vocali.

Microfoni, design e autonomia dei NeonView AI

I NeoView sono dotati di microfoni doppi con riduzione del rumore, che promettono di effettuare chiamate via Bluetooth anche in ambienti affollati senza grossi problemi. Gli altoparlanti direzionali ultrasonici, invece, diffondono il suono in modo efficace per l’utente, ma senza disturbare altre persone nelle vicinanze.

L’autonomia di questi occhiali smart sulla carta può arrivare fino a 168 ore se tenuti in stand-by e fino a 80 ore in caso di uso continuativo (ovviamente il tipo di attività ha un impatto). Se utilizzati in chiamata, ad esempio, si scende a 3-6 ore di autonomia. Ricaricabili con un connettore magnetico, sono dotati di sei punti di rilevamento ergonomico che, monitorando l’uso effettivo del wearable, contribuiscono a ottimizzare la gestione della batteria e delle funzioni attive.

Prezzo e compatibilità dei nuovi NeonView AI

Sono disponibili due tipologie di lenti: trasparenti (per gli ambienti interni) o scure (per l’esterno). Questi occhiali smart sono compatibili con Android a partire dalla versione 6.0 e con iOS dalla 10.0.

Il mercato è ricco di concorrenti, ma il prezzo di lancio di questa novità è competitivo: 79,99 dollari (circa 75 euro).