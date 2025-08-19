Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

HTC ha presentato i nuovi smart glass VIVE Eagle, un prodotto molto interessante compatibile con ChatGPT e con Gemini e disponibile al momento solo in Taiwan

In Sintesi

I VIVE Eagle di HTC sono occhiali smart con intelligenza artificiale integrata, compatibili con ChatGPT e Google Gemini.

Sono progettati per l’uso quotidiano e offrono funzionalità avanzate come riproduzione musicale, assistenza vocale, fotografia e traduzioni.

HTC ha presentato ufficialmente i nuovi VIVE Eagle, un paio di occhiali smart con intelligenza artificiale integrata, sviluppati per combinare un design accattivante e tante funzionalità avanzate pronte a semplificare notevolmente la vita dell’utente.

Dalla riproduzione musicale, all’assistenza vocale, passando per la fotografia e le traduzioni, questo dispositivo arriva sul mercato con l’intenzione di essere un accessorio da indossare quotidianamente sfidando apertamente Meta che con i suoi smart glass Ray-Ban rappresenta uno dei punti di riferimento del settore.

Cosa sappiamo dei VIVE Eagle di HTC

La prima particolarità dei VIVE Eagle è la presenza di un assistente AI integrato all’interno di questo dispositivo che può essere utilizzato sia con ChatGPT che con Google Gemini. Gli smart glass possono essere utilizzati tramite comandi vocali, attraverso i quali l’utente può interfacciarsi col device chiedendogli di attivare le varie funzioni in modo facile e veloce.

Da non sottovalutare in questo senso il discorso su privacy e sicurezza con HTC ha implementato un’architettura “privacy-first“, dove tutti i dati degli utenti vengono archiviati localmente e protetti con crittografia AES-256.

Queste informazioni, dunque, non vengono caricate su server esterni, tracciate o utilizzate per l’addestramento dell’AI e questo si applica anche ai servizi AI di terze parti che restano completamente anonimi. A tutela della privacy, troviamo anche il classico LED che si accende durante la registrazione di foto o video (tramite la fotocamera ultra-grandangolare da 12 MP), che si interrompe automaticamente se gli occhiali vengono rimossi o se il LED viene coperto.

Per funzionare al meglio e far girare nel migliore dei modi le funzioni AI questi smart glass utilizzano un processore Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 affiancato da 4 GB di RAM e 32 GB di memoria interna.

Interessanti anche le specifiche sull’audio, con questi occhiali che hanno un sistema open-ear che, tra le altre cose, permette anche di accedere alle funzioni per l’audio spaziale. Grazie al loro design, inoltre, gli speaker sono progettati per ridurre la dispersione del suono e permettere all’utente di restare consapevole di ciò che lo circonda.

Lato connessioni abbiamo Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. Per quanto riguarda l’autonomia i VIVE Eagle hanno in dotazione una batteria da 235 mAh che, stando alle prime dichiarazioni di HTC, garantisce circa 4,5 ore di riproduzione musicale e fino a 36 ore in standby. La ricarica rapida magnetica permette di raggiungere il 50% di carica in soli 10 minuti.

Infine, il dispositivo è certificato IP54 ed è quindi in grado di resistere alla polvere e agli spruzzi d’acqua da tutte le direzioni.

Quando arrivano e quanto costano gli HTC VIVE Eagle

Al momento, i nuovi HTC VIVE Eagle sono stati presentati solo per il mercato di Taiwan a un prezzo di 15.600 NT$, che al cambio attuale corrispondono a circa 445 euro. I preordini sono aperti fino al 31 agosto e includono due anni di servizio VIVE AI Plus.

Per quanto riguarda il lancio globale, per ora non sono disponibili maggiori informazioni al riguardo e non è chiaro se questo dispositivo arriverà mai nel resto del mondo o se, invece, resterà un’esclusiva dei consumatori taiwanesi.