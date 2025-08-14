Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Windows 10 sta per terminare il suo ciclo di vita e passare a un nuovo sistema operativo, nonostante si tratti del suo aggiornamento diretto, può essere un’esperienza complicata, soprattutto per gli utenti abituati a una certa interfaccia e a funzionalità specifiche.

In questo senso, infatti, il passaggio a Windows 11 ha rappresentato per molti un’evoluzione importante, ma non priva di ostacoli, è bene quindi sapere alcune cose prima di passare a questo nuovo sistema operativo.

Passare a Windows 11 richiede un account Microsoft

Una delle modifiche più discusse del nuovo Windows 11 è l’obbligo di utilizzare un account Microsoft per l’installazione e la configurazione del nuovo sistema operativo. Anche se si proviene da un’installazione di Windows 10 con un account locale, l’aggiornamento impone la creazione o l’accesso a un account Microsoft.

Esistono dei sistemi per aggirare la cosa anche se per avere la migliore esperienza possibile è consigliabile seguire le indicazioni dell’azienda di Redmond e utilizzare il proprio account Microsoft.

Abituarsi alla nuova interfaccia utente di Windows

Tra le altre novità è bene segnalare che Microsoft ha continuato il suo percorso di evoluzione anche a discapito del classico Pannello di controllo. Gli utenti che usano Windows 11, infatti, si trovano a dover navigare tra due interfacce per la configurazione del sistema.

Funzionalità essenziali e opzioni avanzate sono accessibili esclusivamente tramite la nuova app Impostazioni, mentre molte altre configurazioni restano ancora confinate all’interno del vecchio Pannello di controllo. Ed è innegabile che questa scelta possa creare, almeno all’inizio, un po’ di confusione negli utenti.

Il menu contestuale e le sue criticità

Il menu contestuale di Windows 11 ha subito una revisione importante che è sia estetica che funzionale. La sua nuova versione ha rimosso gran parte delle opzioni visibili, relegandole all’interno di sottomenu, mentre le opzioni di base come Copia, Taglia e Incolla sono state sostituite da delle icone con la loro posizione può variare a seconda del contesto.

Come funziona il nuovo menu Start

Il nuovo menu Start di Windows 11 rappresenta una delle modifiche più radicali all’interfaccia utente, con Microsoft che ha deciso di abbandonare il tradizionale elenco di applicazioni, optando per una griglia di icone fisse e una sezione Consigliate che include anche le pubblicità.

Questo design, sebbene moderno, sacrifica lo spazio e la personalizzazione a favore di un layout predefinito che molti trovano meno efficiente.

I rigidi requisiti hardware per l’installazione

Uno degli ostacoli più importanti del passaggio a Windows 11 è rappresentato dai severi requisiti hardware imposti da Microsoft, soprattutto per quanto riguarda la CPU e la presenza del chip TPM (Trusted Platform Module).

Questa scelta, seppur giustificata dalla volontà di dare a tutti un sistema operativo solido, per molti è limitante e ha portato anche all’obsolescenza di moltissimi PC che, seppur ancora funzionanti ed efficienti, non sono comunque aggiornabili alla versione più recente del software.

Conoscere le nuove funzionalità

Nonostante qualche criticità, però, è innegabile che Windows 11 introduca diversi miglioramenti molto interessanti rispetto al passato. L’interfaccia utente, ad esempio, è molto più elegante e coerente e molti dei menu, come quello delle Impostazioni, sono stati completamente ridisegnati per un’esperienza più intuitiva. Cambia anche Esplora file che è stato aggiornato con funzionalità moderne come le schede, che facilitano la gestione di più finestre contemporaneamente.

E questi sono solo alcuni dei miglioramenti apportati da Microsoft al suo sistema operativo più recente che, oltretutto, è stato sviluppato appositamente per l’intelligenza artificiale con Copilot che ha un ruolo centrale nella gestione del software, soprattutto nei Copilot+ PC.