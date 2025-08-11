Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

La porta USB-C di uno smartphone Samsung ha molte funzionalità “nascoste” che non tutti gli utenti conoscono ma che permettono di sfruttare al massimo il device

Non tutti lo sanno ma la porta USB-C di uno smartphone Samsung Galaxy ha molte funzioni spesso ignorate dagli utenti.

L’interfaccia USB-C, infatti, offre un’ampia gamma di opzioni che vanno ben oltre la semplice ricarica, ampliando notevolmente le capacità e la versatilità del proprio smartphone. Scopriamo quali sono.

Trasferimento di dati tra telefono e computer

Il trasferimento di file e fotografie tra uno smartphone Galaxy e un computer rappresenta uno degli usi più comuni, ma in pochi sanno che si tratta di uno dei sistemi più efficienti di sempre.

Sebbene esistano modalità di trasferimento wireless, la connessione diretta tramite cavo offre una velocità e una stabilità superiori. Una volta collegato il dispositivo, il computer lo riconosce istantaneamente come unità di archiviazione esterna, permettendo all’utente di gestire e spostare i dati con un semplice drag-and-drop, eliminando le limitazioni di banda e le potenziali interruzioni tipiche delle connessioni senza fili, garantendo un processo di trasferimento rapido e affidabile.

Gestione dei file tramite unità di archiviazione esterne

La porta USB-C consente di interagire direttamente con unità di archiviazione esterne, come ad esempio chiavette USB. Per farlo bisogna usare un adattatore da USB-C a USB-A o una chiavetta USB-C che ha nativamente questa funzione, in modo da collegare il dispositivo di archiviazione al telefono e accedervi direttamente.

Scambio di dati tra dispositivi mobili

La connettività diretta non si limita ai computer o alle unità esterne e, tramite l’apposito cavo USB-C, è possibile trasferire file e fotografie tra due smartphone.

Questa soluzione è estremamente efficace per lo scambio di grandi quantità di dati, (come album fotografici o video) in modo rapido e sicuro, bypassando la necessità di servizi cloud o applicazioni di terze parti che spesso richiedono un processo più lungo e macchinoso.

Connessione di periferiche esterne

Non tutti lo sanno ma la porta USB-C può trasformare il Samsung Galaxy in un hub per una vasta gamma di periferiche esterne, espandendo ulteriormente le potenzialità del device.

Inoltre, Android è in grado di riconoscere nativamente e supportare diverse periferiche, tra cui: tastiere fisiche, controller di gioco e mouse, tutte opzioni che permettono di “simulare” un’esperienza d’uso simile a quella di un notebook (con tutti i limiti del caso, si intende).

Usare l’USB-C per la ricarica inversa

Oltre a ricevere energia, la porta USB-C può essere utilizzata per caricare altri dispositivi, trasformando lo smartphone in una specie di power bank. In questo senso, è sufficiente avere un cavo appropriato per collegare il telefono al dispositivo da caricare e il gioco è fatto.

Usare la modalità Samsung DeX

La modalità Samsung DeX consente di collegare il telefono a un monitor esterno, proiettando su di esso un’interfaccia utente in stile desktop in modo da trasformare il dispositivo in un vero e proprio computer.

Questa modalità consente il multitasking avanzato con la possibilità di utilizzare più finestre contemporaneamente, offrendo un ambiente di lavoro completo e totalmente orientato alla produttività.