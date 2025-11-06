Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Gemini arriva su Google Maps e la pianificazione dei percorsi diventa più intuitiva grazie all’intelligenza artificiale e alle risposte in linguaggio naturale

In Sintesi

Google sta integrando Gemini in Maps per trasformare l’app di navigazione in un “assistente di guida” che rende la navigazione più naturale e interattiva.

Gemini risponderà a domande combinando dati geografici, recensioni e informazioni locali mentre le indicazioni stradali saranno migliorate con riferimenti concreti utilizzando le immagini di Street View.

Google continua a spingere sull’integrazione dell’intelligenza artificiale all’interno dei suoi servizi e questa volta tocca a Google Maps a ricevere un aggiornamento molto interessante.

L’azienda di Mountain View sta per portare Gemini nel cuore della celebre app di navigazione, aggiungendo nuove funzionalità che rendono la pianificazione dei percorsi e la navigazione più intuitiva, naturale e interattiva. Maps, insomma, grazie all’AI si prepara a diventare un vero e proprio “assistente di guida”, un copilota in grado di assistere l’utente quando serve e senza che questo sia costretto a chiedere indicazioni.

Ce sappiamo delle nuove funzioni AI di Google Maps

Secondo Amanda Moore, product director di Google Maps, nei piani aziendali c’è la volontà di rendere l’utilizzo di Maps ancora più immediato, con gli utenti che possono porre domande dirette a Gemini all’interno dell’app di navigazione, sia in auto che a piedi.

Il sistema sarà in grado di combinare dati geografici e recensioni della community con le informazioni locali per fornire risposte contestuali e personalizzate. Oltre a questo Gemini può anche segnalare incidenti, fornire riepiloghi di eventi recenti o aggiornare l’utente su imprevisti lungo la strada.

Il vero punto di forza di questo aggiornamento sta nell’unione tra i dati geospaziali di Maps e la capacità di linguaggio di Gemini, utilizzati per offrire una risposta unica, chiara e realmente utile, proprio come avere una persona esperta che si siede accanto al guidatore per dargli indicazioni in tempo reale.

In questo senso, quindi, migliorano anche le indicazioni stradali che, grazie alle immagini di Street View e a un database live di oltre 250 milioni di luoghi registrati, diventano più naturali e riconoscibili. Invece di ricevere istruzioni generiche, infatti, il nuovo sistema può guidare l’utente con riferimenti concreti come “svolta dopo la stazione di servizio” o “passa accanto al ristorante con l’insegna rossa”.

Altra novità molto interessante è l’introduzione degli Avvisi Proattivi sul Traffico, pensati per chi percorre abitualmente le stesse strade. Gemini sarà in grado di monitorare in background le condizioni del percorso per avvisare l’utente in tempo reale in caso di incidenti, lavori o chiusure improvvise, suggerendo percorsi alternativi.

L’ultima novità riguarda l’integrazione con Google Lens: quando l’utente è a piedi può puntare la fotocamera su un edificio o un’attività commerciale e chiedere a Gemini di identificare il luogo e fornire informazioni in tempo reale, come recensioni, orari di apertura o eventi in corso, utilizzando sempre un’interazione in linguaggio naturale.

Quando arrivano le nuove funzioni di Google Gemini

Al momento Google non ha ancora comunicato una data di rilascio ufficiale per queste funzioni, anche se il portavoce dell’azienda di Mountain View ha confermato che saranno disponibili gratuitamente per tutti, inizialmente su Android e iOS e in seguito anche sui veicoli con Google integrato.