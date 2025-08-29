Rokid sfida Meta, il settore degli smart glass ha un nuovo concorrente
Rokid lancia occhiali smart con chipset Snapdragon AR1 e AI integrata, prezzo 599$ da novembre 2025, con offerta speciale su Kickstarter.
In sintesi
- Rokid lancia nuovi occhiali smart con AI “ChatGPT powered”, fotocamera da 12 MP, altoparlanti open-ear e display Micro LED per traduzioni e indicazioni stradali.
- Chipset Qualcomm Snapdragon AR1, connessi a Internet per sfruttare l’intelligenza artificiale; prezzo di lancio 599$ a novembre 2025, disponibile anche su Kickstarter.
Meta sta preparando un nuovo paio di occhiali smart in collaborazione con Ray-Ban. Si tratta di un progetto di grande interesse e con la potenzialità di diventare un punto di riferimento di un settore destinato a registrare una forte crescita nel corso dei prossimi mesi, anche grazie all’arrivo di un gran numero di nuovi prodotti (si parla, ricordiamo, anche di nuovi occhiali smart di Apple).
Nel frattempo, ad anticipare di un paio di settimane la presentazione del nuovo prodotti di Meta, prevista per l’evento Meta Connect, c’è il debutto dei nuovi occhiali smart di Rokid. Si tratta di un prodotto molto interessante e con grandi potenzialità. Andiamo a scoprirne i dettagli completi su caratteristiche e prezzo.
Le caratteristiche dei nuovi occhiali smart
I nuovi occhiali smart di Rokid hanno caratteristiche decisamente interessanti e presentano diverse somiglianze rispetto al modello già in commercio realizzato da Meta. Tra le specifiche tecniche, infatti, troviamo una fotocamera da 12 Megapixel oltre ad altoparlanti open-ear.
A gestire il funzionamento degli occhiali, invece, c’è un chipset Qualcomm Snapdragon AR1. Il sistema viene proposto con un integrazione con AI accompagnata dalla dicitura “ChatGPT powered” che necessiterà una connessione a Internet.
Da segnalare, inoltre, che gli occhiali di Rokid propongono caratteristiche molto interessanti. Gli occhiali, infatti, sono dotati anche di un paio di display a guida d’onda Micro LED che fungono da display head-up per le indicazioni stradali, da traduzione in tempo reale e da suggeritore.
Tra le caratteristiche troviamo anche la possibilità di identificare gli oggetti, andando anche a identificare un oggetto quando richiesto dall’utente. In ogni caso, per valutare al meglio le capacità degli occhiali sarà necessario attendere i primi test. Il debutto del modello di Rokid non è lontano.
Quando costano gli occhiali Rokid
Il nuovo modello di Rokid arriverà sul mercato nel corso del prossimo mese di novembre 2025. Il prezzo di lancio è di 599 dollari. Al momento, non ci sono informazioni in merito a un prezzo per il mercato europeo.
Gli occhiali sono protagonisti di una campagna di lancio su Kickstarter che consente a chi intende sostenere il progetto di risparmiare qualche decina di dollari e ottenere vantaggi aggiuntivi. Ulteriori dettagli in merito alla disponibilità del nuovo progetto Rokid arriveranno nelle prossime settimane.
Si tratta, come sottolineato in precedenza, di un prodotto molto interessante e ricco di potenzialità che potrebbe avere le carte in regola per ritagliarsi uno spazio da protagonista sul mercato nel corso dei prossimi mesi.