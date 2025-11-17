Cosa fare quando i dispositivi per la smart home smettono di funzionare

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Summit Art Creations / Shutterstock.com

In Sintesi

Il malfunzionamento improvviso dei dispositivi di smart home è causato, nella maggior parte dei casi da interruzioni dei servizi cloud.

In caso di blackout del cloud, la soluzione immediata è tornare ai controlli fisici. La strategia a lungo termine, invece, è la migrazione a piattaforme locali come Home Assistant, che eseguono la maggior parte delle funzioni autonomamente.

Un blackout improvviso dei dispositivi per la smart home può trasformare una routine ben automatizzata in una sequenza di azioni fallimentari. Luci che non si accendono, termostati bloccati, prese intelligenti offline, insomma, un’intera infrastruttura smart che collassa senza alcun preavviso. Quando questo accade, generalmente, il colpevole non è il Wi-Fi domestico, ma il cloud che, in caso di blocchi e interruzioni, rende praticamente inutili milioni di dispositivi sparsi nelle case intelligenti di tutto il mondo.

La prova più evidente? La recente ondata di blackout dei servizi AWS, il punto di riferimento di buona parte delle piattaforme IoT, che hanno messo in ginocchio l’infrastruttura globale.

Come sta cambiando la smart home

L’evoluzione del settore ha portato i produttori a spostare sul cloud non solo l’elaborazione dei comandi, ma anche funzioni fondamentali come l’autenticazione, l’automazione avanzata e addirittura alcune operazioni di controllo locale.

Nel 2023 Amazon ha dichiarato che oltre 270 milioni di dispositivi IoT si affidavano ai servizi AWS. Una cifra destinata a crescere esponenzialmente negli anni successivi. E quando AWS ha subito un’interruzione poche settimane fa, gli effetti sono stati disastro e interi ecosistemi smart si sono trovati totalmente paralizzati.

Come capire se c’è un problema?

Quando i dispositivi smettono di rispondere, il primo passo è escludere che si tratti di un problema locale. Le interruzioni di AWS, Azure, Cloudflare o altri provider possono essere verificate rapidamente con una ricerca online o attraverso portali specializzati nel monitoraggio dei malfunzionamenti.

Se il cloud sembra funzionare, è utile verificare se la rete domestica è operativa. Riuscire a navigare da uno smartphone o da un computer collegato al Wi-Fi è un buon indicatore che il problema non riguarda l’infrastruttura locale.

In seguito, vale la pena provare a controllare i dispositivi tramite le app dedicate anziché attraverso assistenti vocali come Alexa, Siri o Google Assistant. In molte situazioni i comandi vocali falliscono per un disservizio nei sistemi di elaborazione remota, mentre l’app del produttore resta pienamente operativa.

Se nemmeno così si risolve, è il momento di controllare le pagine di stato ufficiali delle piattaforme coinvolte, come Samsung SmartThings, TP-Link, Nest o altri servizi IoT che offrono dashboard sempre aggiornate.

Cosa fare se la smart home smette di funzionare

In caso di blackout prolungato, la soluzione più semplice è tornare ai controlli fisici. Gli interruttori restano il modo più affidabile per accendere una lampadina, indipendentemente dallo stato dei server remoti. Le lampadine smart, se spente e riaccese da un interruttore fisico, tendono comunque a funzionare come quelle tradizionali. Le prese intelligenti prive di controlli manuali, invece, rappresentano un problema maggiore e potrebbero richiedere la sostituzione temporanea con alternative convenzionali.

Inoltre, è importante ricordare che se ci sono dispositivi smart che svolgono funzioni essenziali come sistemi di sicurezza, apparecchi per la salute e il benessere o elettrodomestici intelligenti, utilizzarli solo in cloud può rivelarsi rischioso. Per questo potrebbe essere opportuno sostituire (anche temporaneamente) alcuni di questi elementi con soluzioni tradizionali.

Un’altra strada è l’integrazione in Home Assistant, una piattaforma open source progettata per garantire che la maggior parte delle funzioni venga eseguita in locale, senza dipendere dal cloud. Molti dispositivi supportano il pairing locale, ma non tutti e alcuni, ad esempio, richiedono l’autenticazione via cloud anche quando si opera in questo modo. Tuttavia, per chi desidera una smart home resistente ai blackout, la migrazione a un sistema locale è la soluzione migliore, soprattutto per evitare di “essere tagliati fuori dalla propria abitazione” e non avere più il controllo di nulla.