MacBook Neo è il portatile con cui Apple abbassa la soglia d’ingresso nel mondo Mac: prezzo di partenza da 699 euro e un hardware progettato per contenere i costi. Il risultato è un computer capace di gestire senza problemi le attività quotidiane ma costruito con diversi compromessi rispetto al MacBook Air e agli altri portatili Apple. Prima di considerarlo come primo Mac è utile capire bene cosa permette di fare davvero e dove invece emergono i limiti.

Cos’è MacBook Neo

Il MacBook Neo nasce con un obiettivo molto chiaro: rendere più accessibile l’universo Mac. Apple ha scelto componenti meno costosi e alcune soluzioni tecniche già viste su altri dispositivi della casa.

Il cuore del computer è il chip A18 Pro, lo stesso introdotto sugli iPhone di fascia alta della generazione precedente, qui adattato alla piattaforma macOS.

Non è un processore della famiglia M che equipaggia gli altri portatili Apple, ma resta abbastanza potente per la maggior parte delle attività quotidiane.

In pratica il Neo è un portatile pensato per chi usa il computer per navigare, scrivere documenti, partecipare a riunioni online o gestire email e file. In queste situazioni l’esperienza resta fluida e coerente con quella degli altri Mac.

Cosa si può fare con MacBook Neo

Per molte persone il Mac più economico di Apple può essere già sufficiente. Le attività per cui è stato progettato sono quelle tipiche dell’uso domestico e dello studio.

Navigazione web, streaming video e social network non rappresentano un problema. Il chip A18 Pro e gli 8 GB di memoria unificata gestiscono senza difficoltà più schede del browser e le principali app di produttività.

Il Neo è adatto anche a chi lavora con documenti, fogli di calcolo o presentazioni. Le applicazioni Apple come Pages, Numbers e Keynote funzionano senza limitazioni e lo stesso vale per software diffusi come Microsoft 365 o Zoom.

Anche l’uso legato allo studio rientra perfettamente nelle sue possibilità. Appunti, ricerche online, presentazioni e videochiamate sono attività per cui questo portatile è stato progettato.

Un altro punto a favore è l’integrazione con iPhone e con l’ecosistema Apple. Funzioni come AirDrop, Handoff o gli appunti condivisi rendono il passaggio tra dispositivi immediato.

I limiti hardware da conoscere

Il prezzo più basso si paga con alcune rinunce tecniche. Le caratteristiche del MacBook Neo sono state pensate per mantenere il costo contenuto e differenziare questo modello dal MacBook Air.

La memoria non può essere ampliata ed è limitata a 8 GB. Per un uso leggero può bastare, ma diventa un vincolo per chi lavora con software pesanti o tiene molte applicazioni aperte.

Anche l’archiviazione è più ridotta rispetto agli altri Mac: si parte da 256 GB di SSD e si arriva al massimo a 512 GB. Non è poco per un uso base, ma chi lavora con molti file multimediali potrebbe trovarlo stretto.

Sul fronte delle connessioni mancano le porte Thunderbolt. Il computer offre solo due USB-C, una più veloce e una limitata allo standard USB 2. Questo restringe le possibilità di collegare periferiche avanzate o più monitor.

Display e periferiche più semplici

Il display da 13 pollici mantiene una buona qualità per l’uso quotidiano ma rinuncia ad alcune tecnologie presenti sugli altri MacBook.

Non sono disponibili True Tone e lo spazio colore P3, elementi che migliorano la resa cromatica sui modelli più costosi. Per chi lavora con grafica o fotografia la differenza può essere evidente.

Anche tastiera e trackpad sono più essenziali. La tastiera non è retroilluminata e il trackpad non supporta la tecnologia Force Touch introdotta da Apple negli ultimi anni.

Sono dettagli che non compromettono l’uso di base, ma ricordano chiaramente il posizionamento di questo modello nella gamma.

Quando conviene davvero scegliere MacBook Neo

Il MacBook Neo ha senso soprattutto come primo Mac. Il prezzo più basso permette di entrare nell’ecosistema Apple senza affrontare la spesa di un MacBook Air.

Per studenti, uso domestico e lavoro leggero può essere più che sufficiente. Offre macOS, un’autonomia dichiarata fino a 16 ore di streaming video e la qualità costruttiva tipica dei portatili Apple.

Chi invece lavora con grafica, sviluppo software o editing video troverà rapidamente i suoi limiti. In questi casi un MacBook Air resta la scelta più equilibrata.