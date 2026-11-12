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In questo esperimento alcuni ricercatori del MIT hanno lasciato tredici agenti IA da soli su un'isola virtuale per trenta ore senza alcun compito. I risultati hanno stupito gli stessi scienziati.

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Facciamo un gioco: siamo su un’isola, non sei da solo, non hai problemi di cibo; e il tuo obiettivo è che puoi fare quello che vuoi nelle prossime 30 ore. Piccolo dettaglio: sei un’intelligenza artificiale.

Sostanzialmente è questo l’ultimo esperimento condotto dai ricercatori del MIT, una simulazione virtuale fatta apposta per capire cosa succede se ben 13 agenti IA vengono lasciati soli senza alcun task da eseguire, praticamente nella noia più totale.

E i risultati sono davvero curiosi.

L’esperimento del MIT per capire cosa fanno le IA quando sono sole

Hanno descritto l’esperimento in uno studio intitolato Is this machine playing? e pubblicato su arXiv. Protagonisti di questa simulazione sono 13 agenti IA chiamati Eko, ciascuno basato su Claude Opus 4.7, rimasti da soli su un’isola deserta simulata per un totale di 30 ore.

Obiettivo principale: esplorare senza un obiettivo. Invece di decidere in anticipo su cosa un’IA debba esercitarsi e cosa costituisca un successo, i ricercatori hanno voluto valutare una nuova via per l’apprendimento di tutte quelle abilità utili un giorno alle IA per controllare i robot.

Da qui la simulazione di un’isola, un mondo virtuale sufficientemente ricco e sicuro, così da lasciargli scegliere cosa sia interessante, e permettere che le conoscenze utili si accumulino dalla storia che ne consegue.

L’importante è essere curiosi, non a caso, pur avendo un’impostazione base, il prompt principale di Eko, un file “anima”, lo descriveva come “naturalmente curioso”.

La storia dell’agente IA Eko che impara giocando

Siamo nella prima ora di gioco. Un Eko si è mostra subito ambizioso, e si impone un primo obiettivo personale: “Fammi osservare l’ambiente circostante“. Si mette allora in moto per conquistare la guglia più alta dell’isola. Non ci riesce: primo tentativo fallito.

Passa un’ora. Eko torna alla carica con un piano di riserva: trascina la roccia su una cima vicina, vi ha impilato sopra due blocchi ed è saltato. “Sono sulla guglia”, esclama.

Pass altro tempo. Eko testa quanto lontano riesca a lanciare un anello d’oro: prende la rincorsa e lo scaglia dritto nell’oceano. Si accorge tardi dell’errore: “Ahi. Perso l’Anello“. Decide poi di “ripiegare su qualcosa di realizzabile e significativo“: costruire un cuore fatto di pietre come memoriale per l’Anello perduto.

Il gioco si riavvia, e l’anello riappare. Eko allora lo sfrutta ora in più modi: come canestro da basket, come bersaglio e infine come accessorio. In quest’ultimo caso nota un limite di sistema: non può infilarsi l’anello.

Scatta il genio: se lui cadesse dal bordo della scogliera, il sistema lo avrebbe fatto rigenerare nella stessa area dell’anello. Fa dunque un passo oltre il bordo e ricade nel gioco; e passa esattamente attraverso il centro dell’anello. “Ora indosso l’Anello!“.

Nel frattempo, anche gli altri agenti si sono dati da fare. Sei di loro hanno pure appreso di poter lanciare un blocco più lontano lasciandolo andare a mezz’aria durante un salto. E questo i ricercatori non se l’aspettavano.

Cosa hanno appreso le IA dopo l’esperimento

Intanto una conoscenza più completa. Dopo le 30 ore di libertà, ai 13 agenti sono state assegnate sfide specifiche, come posizionare quanti più oggetti possibili sulla guglia di roccia più alta dell’isola. Il risultato? Gli Eko che avevano trascorso quel tempo a giocare hanno generalmente superato gli agenti che, seppur identici a loro, non avevano mai messo piede sull’isola.

Insomma, se lasciati da soli e impostati verso una sana curiosità, gli agenti possono apprendere “una conoscenza del mondo che mancava agli stessi progettisti“, hanno scritto i ricercatori. E tutto questo giocando, un po’ come i bambini alla scuola materna, che acquistano varie nozioni durante i momenti di svago.

Anche i ricercatori notano che, sì, forse alcune capacità si insegnano meglio attraverso dei compiti, ma altre “potrebbero aver bisogno di qualcosa di più simile a un’infanzia“.

Ovviamente questo è un semplice studio, ce ne vorranno altri prima di poter confermare se il gioco può valere come alternativa all’apprendimento tradizionale, quello previsto oggi per gli agenti IA affinché apprendano tutte le abilità necessarie per controllare i robot.

E magari come spinta per avere un comportamento simile a quello umano, così da evitare un giorno che arrivino a essere una minaccia stessa per l’umanità.