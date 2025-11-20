Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

TikTok introduce Time and Well-being con funzioni relax, gestione del tempo e nuovi controlli per limitare i contenuti AI, migliorando trasparenza e benessere digitale

L’arrivo di Time and Well-being porta su TikTok strumenti pensati per favorire relax, autoconsapevolezza e un uso più equilibrato del tempo trascorso nella piattaforma.

La nuova sezione dedicata alla trasparenza dei contenuti AI consente agli utenti di gestire la frequenza dei video generati artificialmente e riconoscerli con maggiore facilità.

È paradossale che il social più capace di catturare l’attenzione degli utenti, spesso trascinati in uno scroll dalle conseguenze problematiche, voglia promuovere strumenti per il benessere digitale. Eppure, è proprio ciò che sta facendo TikTok con il lancio di “Time and Well-being”, una nuova area dedicata alle funzioni per il relax, alla gestione del tempo e alla costruzione di abitudini digitali più equilibrate. Accanto a questa iniziativa nasce anche una sezione pensata per offrire più controllo e trasparenza sui contenuti generati dall’intelligenza artificiale.

Come funziona l’area Time and Well-being su TikTok

La nuova area Time and Well-being rappresenta un’evoluzione significativa rispetto alla precedente pagina dedicata alla gestione del tempo di utilizzo, che viene ora sostituita da un insieme più ricco e strutturato di strumenti per il benessere digitale. L’obiettivo è integrare momenti di pausa e consapevolezza in un ambiente costruito per stimolare la fruizione continua.

Tra le novità spicca un diario di affermazioni positive che raccoglie oltre 120 messaggi da salvare e condividere, pensato per offrire micro-spunti di incoraggiamento e riflessione. A questo si affianca un generatore di suoni rilassanti che trasforma l’app in un piccolo spazio di calma, oltre a esercizi di respirazione guidata progettati per aiutare gli utenti a rallentare il ritmo e ritrovare la concentrazione.

Completano l’esperienza le nuove Well-being Missions, brevi sfide che invitano a introdurre abitudini più equilibrate nella vita digitale quotidiana. Tra queste rientrano ad esempio il rispetto degli orari di sonno e il controllo consapevole del proprio tempo di utilizzo, piccoli obiettivi capaci di rendere l’esperienza sulla piattaforma più sostenibile.

Come limitare i contenuti IA su TikTok

Parallelamente al focus sul benessere digitale, TikTok introduce nuovi strumenti per offrire maggiore trasparenza e controllo sui contenuti generati dall’intelligenza artificiale.

La piattaforma sta testando infatti un nuovo controllo integrato nella sezione “Gestisci argomenti”, che permette agli utenti di scegliere con quale frequenza desiderano vedere contenuti di natura AI nei loro feed. In modo simile a quanto accade su Pinterest, questa funzione offre un livello di personalizzazione più preciso del feed TikTok, dando a ciascuno la possibilità di modulare l’esposizione ai video generati artificialmente.

Per migliorare la riconoscibilità dei contenuti AI, TikTok sta inoltre potenziando il sistema di invisible watermarking, un marchio digitale non visibile che identifica i contenuti creati tramite intelligenza artificiale, più difficile da rimuovere. L’obiettivo è garantire una maggiore affidabilità delle etichette e prevenire manipolazioni.

Infine, la piattaforma ha annunciato un fondo da due milioni di dollari destinato a esperti e organizzazioni che realizzeranno contenuti dedicati alla sicurezza digitale e all’uso consapevole della tecnologia: un investimento che rafforza l’impegno verso un ambiente più informato e responsabile.