Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

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Nel cuore dell’Oceano Atlantico meridionale c’è un remoto santuario biologico che ha perso il suo primato storico. L’isola vulcanica di Zavodovski, nell’arcipelago delle Sandwich Australi, non ospita più la colonia di pinguini più numerosa della Terra. Uno studio condotto dal British Antarctic Survey e pubblicato su Current Biology ha svelato la sparizione massiccia di questi esemplari, evidenziando come la crisi climatica stia alterando la biodiversità delle regioni polari con una rapidità senza precedenti.

L’isola di Zavodovski perde il suo primato storico

Per decenni l’isola di Zavodovski, un territorio vulcanico di appena 14 chilometri quadrati, ha rappresentato il rifugio principale del pigoscelide antartico (Pygoscelis antarcticus), riconoscibile per la sottile riga nera sotto il mento e celebre per le migliaia di microsonni quotidiani. Una specie che costituiva la quasi totalità della popolazione locale.

Il team guidato dall’ecologo Norman Ratcliffe ha navigato per 15 giorni in mari ostili, impiegando rilievi con droni, fotografie aeree della RAF e trasmettitori satellitari. I risultati hanno confermato un declino impressionante: tra il 2011 e il 2025 i nidi occupati sono crollati del 63%. La colonia ha perso oltre mezzo milione di individui, con stime che superano i 680.000 esemplari scomparsi, decretando la perdita del primato mondiale, oggi trasferito alla colonia di Capo Adare nel Mare di Ross.

Cosa è successo a questi pinguini

Inizialmente i ricercatori hanno valutato l’impatto geologico del Monte Curry, il vulcano attivo che forma l’isola e che ha eruttato nel marzo 2016. L’ipotesi di un disastro provocato dalle ceneri è stata, però, smentita: non solo la riduzione demografica di questi pinguini è iniziata prima del 2011, ma si aggiunge anche il fatto che i venti hanno allontanato i fumi dalle aree di cova.

Come ribadisce lo studio pubblicato su Current Biology, la reale causa risiede in una crisi trofica oceanica innescata dall’aumento delle temperature delle acque marine. Il krill antartico (Euphausia superba), minuscolo crostaceo che costituisce l’alimento esclusivo dei pigoscelidi, si è progressivamente spostato a sud verso il freddo Mare di Weddell. Per i pinguini di Zavodovski si è generata, quindi, una vera e propria trappola ecologica: la banchisa e l’assenza di isole rocciose più a sud impediscono loro di trasferire i nidi, rendendo le distanze per procurarsi il cibo insostenibili per l’allevamento dei piccoli.

La crisi non ha colpito tutte le specie locali allo stesso modo tanto che l’eudipto ciuffodorato (Eudyptes chrysolophus), caratterizzato da vistose piume gialle, non solo continua a vivere sull’isola ma ha anche subito una crescita demografica del 28%. Questa divergenza dipende proprio dalle abitudini alimentari: mentre il pigoscelide dipende unicamente dal krill, l’eudipto integra la dieta con pesci e altri crostacei cacciati in acque più calde.

Gli scienziati hanno dunque sollecitato l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura a riclassificare il pigoscelide antartico come specie “in pericolo”. Una vicenda che ci ricorda quella dei pinguini reali (Aptenodytes patagonicus) che vivono sull’Île aux Cochons nell’arcipelago Crozet, dove le anomalie termiche marine hanno causato un crollo dell’88% della popolazione.

I pinguini agiscono come sentinelle dell’oceano e la loro scomparsa sull’isola di Zavodovski conferma una preoccupante instabilità lungo tutta la catena alimentare antartica.