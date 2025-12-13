Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

Poetra.RH/Shutterstock

In sintesi

L’accordo tra Disney e OpenAI permette a Sora e ChatGPT Images di utilizzare centinaia di personaggi e asset ufficiali, superando le zone grigie sul copyright.

Disney diventa anche un grande cliente di OpenAI, integrando le API nei suoi servizi e aprendo la strada a nuovi prodotti e funzionalità per Disney+.

Quando Sora è stato lanciato, a settembre 2025, ha subito mostrato un potenziale straordinario: bastavano pochi prompt testuali per creare brevi video realistici. Ma fin dall’inizio non è mancata una grande zona grigia relativa al copyright. Gli utenti, infatti, hanno spesso provato a generare contenuti che richiamavano personaggi reali o immaginari protetti da diritto d’autore, sollevando interrogativi sulla liceità di tali creazioni. La soluzione più concreta, in un settore in cui le tecnologie corrono più della legge, è stringere accordi diretti con chi detiene i diritti. Ed è proprio ciò che è appena avvenuto con Disney, che ha firmato un’intesa destinata a cambiare il rapporto tra creatività, intelligenza artificiale e proprietà intellettuale.

In cosa consiste l’accordo tra Disney e OpenAI per Sora e ChatGPT Images

Disney e OpenAI hanno annunciato una partnership triennale che porta i celebri personaggi dell’azienda all’interno di Sora e anche di ChatGPT Images. L’accordo è stato reso pubblico l’11 dicembre 2025 insieme alla notizia di un investimento da 1 miliardo di dollari di Disney in OpenAI, a conferma di una collaborazione strategica che si preannuncia di lunga durata.

L’intesa consente a Sora di utilizzare ufficialmente oltre 200 personaggi, creature, costumi, oggetti di scena e veicoli provenienti dai mondi Disney, Pixar, Marvel e Star Wars. Parallelamente, Disney è diventato un cliente di primo piano per OpenAI: sfrutterà infatti le API dell’azienda per sviluppare nuovi prodotti e funzionalità, incluse esperienze per Disney+, aprendo la strada a un’integrazione più avanzata dell’AI nei servizi dell’ecosistema Disney.

Secondo Bob Iger, l’amministratore delegato di Disney, l’accordo rappresenta un modo per esplorare l’AI generativa in modo responsabile e tutelando sempre creatori e opere originali.

Si possono generare personaggi Disney, Marvel e Star Wars con Sora?

L’accordo siglato a dicembre 2025 di fatto autorizza in Sora e ChatGPT Images l’uso di un ampio catalogo di personaggi appartenenti ai principali universi narrativi Disney. Tra le figure più note ora disponibili ci sono ad esempio Topolino, Ariel, Belle, Cenerentola e Simba, oltre ai protagonisti di film come Encanto, Frozen, Inside Out, Oceania, Monsters & Co., Toy Story, Up, Zootopia, eccetera.

Anche l’universo Marvel e quello di Lucasfilm entrano in gioco con versioni animate o illustrate di personaggi come Capitan America, Deadpool, Iron Man, Darth Vader, Han Solo, gli Stormtrooper e via dicendo. Come detto, questi asset possono essere utilizzati sia in Sora sia in ChatGPT Images.

È importante sottolineare che l’accordo non include somiglianze o voci di attori e attrici reali: l’uso riguarda esclusivamente i personaggi, non gli interpreti.

Creare contenuti IA con personaggi Marvel e Disney viola il copyright?

Al di là di questo accordo con OpenAI, generare contenuti con personaggi degli universi Disney tramite piattaforme IA non autorizzate continua a rappresentare una violazione del copyright. Lo dimostra il caso Midjourney: Disney aveva infatti avviato azioni legali contro la società per non aver interrotto l’uso non autorizzato della sua proprietà intellettuale. Anche Character.AI aveva ricevuto una diffida per la presenza di chatbot ispirati a personaggi Disney.

La differenza oggi è che Sora e ChatGPT Images, al contrario delle piattaforme citate poco sopra, dispongono di una licenza ufficiale. Ciò significa che generare video o immagini con i personaggi inclusi nell’accordo non costituisce più una violazione, purché avvenga all’interno delle piattaforme autorizzate e nei limiti della licenza concessa.