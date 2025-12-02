Cosa chiedono gli italiani ad Alexa? Ecco le domande più frequenti del 2025
Amazon ha svelato le domande più frequenti rivolte ad Alexa dagli utenti italiani nel corso del 2025: ecco la classifica completa per tutte le principali categorie
Alexa è sempre più utilizzata dagli utenti italiani. Amazon, quindi, ha scelto di chiudere il 2025 fornendo alcune interessanti statistiche in merito al modo con cui gli utenti del nostro Paese interagiscono con l’assistente vocale e, in particolare, in merito a quelle che sono le domande più frequenti rivolte ad Alexa nel corso del 2025.
Cosa chiedono gli italiani ad Alexa?
Gli utenti italiani sfruttano Alexa in vari modi. Ci sono, però, alcuni “trend” ben precisi che, anche seguendo l’attualità, hanno caratterizzato il 2025. Molte richieste hanno riguardato Jeff Bezos, sull’onda del matrimonio a Venezia, e Carlo Conti, per via del Festival di Sanremo. Sempre il Festival ha spinto le ricerche a tema musicale, con Olly e i Coma Cose in cima alla classifica. Da segnalare che lo sport e, soprattutto, il calcio continuano a essere temi di grande richiamo.
Le classifiche delle domande più frequenti
Amazon ha diffuso varie classifiche per evidenziare quali sono i temi principali con cui gli utenti interagiscono con Alexa, assistente vocale che spesso registrerà il debutto della versione Plus anche in Italia. Partiamo dallo sport. La Top 5 è la seguente e non presenta particolari sorprese:
- Calcio
- Formula 1
- Tennis
- Motociclismo
- Ciclismo
Per quanto riguarda il calcio, la Top 5 delle squadre è la seguente:
- Inter
- Juventus
- Napoli
- Milan
- Roma
Tra gli sportivi è sempre il calcio a farla da padrone:
- Cristiano Ronaldo
- Lionel Messi
- Diego Maradona
- Gianluigi Donnarumma
- Pelé
Passiamo ora alla cultura generale. Le domande fatte dagli italiani sono tante. Le più frequenti sono legate, però, a curiosità evergreen:
- Quante persone popolano la Terra?
- Qual è il valore di Bitcoin?
- Per quanto tempo devo cuocere un uovo sodo?
- Dove vive Babbo Natale?
- Quanto è alta la Torre Eiffel?
- Quanto dista la luna dalla Terra?
Tra i personaggi famosi, la Top 10 delle richieste di informazioni vede:
- Marcella Bella
- Cristiano Ronaldo
- Pippo Baudo
- Massimo Ranieri
- Michelle Hunziker
- Patty Pravo
- Giorgia
- Adriano Celentano
- Rita Pavone
- Gianni Morandi
Tra i cantanti, questa è la Top 5:
- Marcella Bella
- Massimo Ranieri
- Patty Pravo
- Giorgia
- Adriano Celentano
Limitando l’analisi agli attori, invece, la Top 5 è la seguente:
- Eleonora Giorgi
- Roberto Benigni
- Tom Cruise
- Sophia Loren
- Lino Banfi
La curiosità è uno degli elementi che spinge gli italiani a interagire con Alexa. Nel corso del 2025, ad esempio, gli utenti hanno chiesto all’assistente l’altezza di:
- Carlo Conti
- Gerry Scotti
- Gianluigi Donnarumma
- Stefano De Martino
- Lionel Messi
- Cristiano Ronaldo
- Tom Cruise
- Jovanotti
- Jury Chechi
- Antonino Cannavacciuolo
Le richieste riguardano anche il patrimonio. In questo caso, i più ricercati sono:
- Elon Musk
- MrBeast
- Cristiano Ronaldo
- Jeff Bezos
- Novak Djokovic
- Lionel Messi
- Bill Gates
- Giorgio Armani
- Gerry Scotti
- Trippie Redd
La curiosità coinvolge anche la vita privata delle persone famose. Gli italiani hanno chiesto chi è il partner di:
- Jeff Bezos
- Giorgia
- Gerry Scotti
- Giorgio Armani
- Carlo Conti
- Sergio Mattarella
- Rita Pavone
- Mara Venier
- Rita De Crescenzo
- Pippo Baudo
Da segnalare anche la Top 10 dei cantanti più ascoltati:
- Olly
- Juli
- ANNA
- Sfera Ebbasta
- Coma Cose
- Achille Lauro
- Geolier
- Giorgia
- Shiva
- Ultimo
Ecco, invece, i brani più ascoltati:
- Cuoricini, Coma Cose
- Balorda nostalgia, Olly e Juli
- Tutta l’Italia, Gabry Ponte
- La cura per me, Giorgia
- APT, Rosé e Bruno Mars
- Il filo rosso, Alfa
- Bam Bam, Banfy e Sheridan
- Volevo essere un duro, Lucio Corsi
- Golden, Huntr/x (colonna sonora del film KPop Demon Hunters)
- Incoscienti giovani, Achille Lauro
Infine, ecco i podcast più ascoltati tramite Alexa e Amazon Music:
- La Zanzara
- Lo Zoo di 105
- Elisa True Crime
- Non hanno un amico
- Il Volo del Mattino
- Deejay Chiama Italia
- Alessandro Barbero Podcast – La Storia
- Cose Molto Umane di Gianpiero Kesten
- Indagini
- Il giornale radio di RDS