Alexa è sempre più utilizzata dagli utenti italiani. Amazon, quindi, ha scelto di chiudere il 2025 fornendo alcune interessanti statistiche in merito al modo con cui gli utenti del nostro Paese interagiscono con l’assistente vocale e, in particolare, in merito a quelle che sono le domande più frequenti rivolte ad Alexa nel corso del 2025.

Cosa chiedono gli italiani ad Alexa?

Gli utenti italiani sfruttano Alexa in vari modi. Ci sono, però, alcuni “trend” ben precisi che, anche seguendo l’attualità, hanno caratterizzato il 2025. Molte richieste hanno riguardato Jeff Bezos, sull’onda del matrimonio a Venezia, e Carlo Conti, per via del Festival di Sanremo. Sempre il Festival ha spinto le ricerche a tema musicale, con Olly e i Coma Cose in cima alla classifica. Da segnalare che lo sport e, soprattutto, il calcio continuano a essere temi di grande richiamo.

Le classifiche delle domande più frequenti

Amazon ha diffuso varie classifiche per evidenziare quali sono i temi principali con cui gli utenti interagiscono con Alexa, assistente vocale che spesso registrerà il debutto della versione Plus anche in Italia. Partiamo dallo sport. La Top 5 è la seguente e non presenta particolari sorprese:

Calcio Formula 1 Tennis Motociclismo Ciclismo

Per quanto riguarda il calcio, la Top 5 delle squadre è la seguente:

Inter Juventus Napoli Milan Roma

Tra gli sportivi è sempre il calcio a farla da padrone:

Cristiano Ronaldo Lionel Messi Diego Maradona Gianluigi Donnarumma Pelé

Passiamo ora alla cultura generale. Le domande fatte dagli italiani sono tante. Le più frequenti sono legate, però, a curiosità evergreen:

Quante persone popolano la Terra? Qual è il valore di Bitcoin? Per quanto tempo devo cuocere un uovo sodo? Dove vive Babbo Natale? Quanto è alta la Torre Eiffel? Quanto dista la luna dalla Terra?

Tra i personaggi famosi, la Top 10 delle richieste di informazioni vede:

Marcella Bella Cristiano Ronaldo Pippo Baudo Massimo Ranieri Michelle Hunziker Patty Pravo Giorgia Adriano Celentano Rita Pavone Gianni Morandi

Tra i cantanti, questa è la Top 5:

Marcella Bella Massimo Ranieri Patty Pravo Giorgia Adriano Celentano

Limitando l’analisi agli attori, invece, la Top 5 è la seguente:

Eleonora Giorgi Roberto Benigni Tom Cruise Sophia Loren Lino Banfi

La curiosità è uno degli elementi che spinge gli italiani a interagire con Alexa. Nel corso del 2025, ad esempio, gli utenti hanno chiesto all’assistente l’altezza di:

Carlo Conti Gerry Scotti Gianluigi Donnarumma Stefano De Martino Lionel Messi Cristiano Ronaldo Tom Cruise Jovanotti Jury Chechi Antonino Cannavacciuolo

Le richieste riguardano anche il patrimonio. In questo caso, i più ricercati sono:

Elon Musk MrBeast Cristiano Ronaldo Jeff Bezos Novak Djokovic Lionel Messi Bill Gates Giorgio Armani Gerry Scotti Trippie Redd

La curiosità coinvolge anche la vita privata delle persone famose. Gli italiani hanno chiesto chi è il partner di:

Jeff Bezos Giorgia Gerry Scotti Giorgio Armani Carlo Conti Sergio Mattarella Rita Pavone Mara Venier Rita De Crescenzo Pippo Baudo

Da segnalare anche la Top 10 dei cantanti più ascoltati:

Olly Juli ANNA Sfera Ebbasta Coma Cose Achille Lauro Geolier Giorgia Shiva Ultimo

Ecco, invece, i brani più ascoltati:

Cuoricini, Coma Cose Balorda nostalgia, Olly e Juli Tutta l’Italia, Gabry Ponte La cura per me, Giorgia APT, Rosé e Bruno Mars Il filo rosso, Alfa Bam Bam, Banfy e Sheridan Volevo essere un duro, Lucio Corsi Golden, Huntr/x ( colonna sonora del film KPop Demon Hunters) Incoscienti giovani, Achille Lauro

Infine, ecco i podcast più ascoltati tramite Alexa e Amazon Music: