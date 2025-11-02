Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

In sintesi

WhatsApp introduce le passkey per rendere la sicurezza dei backup più facile da gestire.

Con questo aggiornamento basta l’impronta, il volto o un codice per proteggere le chat personali.

La sicurezza non è mai troppa, no? Ma se è pure semplice, anche meglio. Per questo ci sarà presto l’impronta digitale, l’immagine del volto o il codice di sblocco personale a proteggere i backup di WhatsApp. È notizia di questi giorni, infatti, che la piattaforma stia introducendo le passkey per semplificare la protezione di questi dati, che spesso condensano anni e anni di conversazioni private e scambio di materiali. WhatsApp è stata la prima app di messaggistica privata a prevedere la crittografia end-to-end per i backup delle chat, e ora ha deciso di renderla ancora più accessibile con l’introduzione di questa novità.

Come funzionano le passkey per i backup di WhatsApp

Di base la crittografia dei backup era protetta da una password dedicata o da una chiave di crittografia a 64 cifre, entrambe difficili da ricordare. Le passkey hanno il compito di semplificare questo processo, chiaramente garantendo la stessa efficacia nella protezione dei dati.

Gli utenti potranno infatti proteggere i propri backup tramite impronta digitale, riconoscimento facciale o codice di sblocco dello schermo. Niente più sforzi mnemonici, insomma. In più in questo modo, anche in caso di smarrimento o furto del dispositivo, i dati personali – come foto, conversazioni e informazioni sensibili – resteranno al sicuro.

Come attivare le passkey sui backup di WhatsApp

La nuova funzionalità di crittografia dei backup con passkey sarà introdotta gradualmente nelle prossime settimane e mesi, raggiungendo progressivamente tutti gli utenti.

Per attivarla occorre aprire le impostazioni di WhatsApp, selezionare Chat e poi Backup delle chat. Da qui si clicca su Backup crittografato end-to-end e si seguono le istruzioni per impostare la passkey.

Per assicurarsi di ricevere la funzione, basta mantenere l’app aggiornata all’ultima versione disponibile.

Perché è importante fare il backup su WhatsApp

Il backup delle chat è una funzione essenziale per non perdere conversazioni, foto, video e documenti importanti in caso di cambio, furto o perdita del telefono.

Grazie alla crittografia end-to-end e ora alle passkey, WhatsApp garantisce che solo l’utente possa accedere ai propri contenuti: né la piattaforma, né altri soggetti possono leggerli. In questo modo, sicurezza e praticità si incontrano per offrire un’esperienza ancora più protetta e senza complicazioni.