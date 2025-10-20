Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

In attesa del lancio del visore Samsung Galaxy XR, detto Project Moohan, su Google Play Store compare già la sezione dedicata al sistema operativo Android XR.

Oltre a giochi nativi e ad app per esperienze simulate, è previsto anche un Virtual Desktop che promette di ampliare le possibilità d’uso del visore Project Moohan.

In attesa dell’ormai imminente lancio ufficiale di Project Moohan, ovvero il visore Galaxy XR di Samsung, Google Play Store ha già iniziato a mostrare cosa potranno aspettarsi i primissimi utilizzatori del nuovo sistema operativo Android XR. Sviluppata insieme a Google e Qualcomm, Android XR è, per dirla con le parole di Samsung, «una potente piattaforma ottimizzata con l’intelligenza artificiale integrata fin dall’inizio». Project Moohan è il primo prodotto basato su questa piattaforma, che è pensata per adattarsi a tutti i formati.

Quali app e giochi saranno disponibili per Android XR

In questi giorni il Play Store di Google ha iniziato a mostrare quali applicazioni e giochi saranno disponibili per la nuova piattaforma Android XR. L’anteprima sta circolando su forum e siti specializzati da quando un utente Reddit ha notato che nel Play Store è comparsa una sezione inedita, dedicata appunto alle “esperienze immersive” con visore XR.

Nella sezione compare una lista che include diversi titoli, tra cui Asteroid, NFL Pro Era, Naver CHZZK XR e Vacation Simulator. È una conferma del fatto che il visore XR Project Moohan potrà essere usato per vari scopi: non solo intrattenimento videoludico e gaming, ma anche esperienze simulate e streaming sportivo live.

Cos’è il Desktop Virtuale di Android XR

Nella nuova sezione di Google Play Store che elenca le app disponibili appare anche Virtual Desktop, ovvero l’app per il desktop virtuale. Questa applicazione è in sostanza un software che consente di connettersi al proprio pc in modalità wireless.

È una possibilità molto interessante, perché aumenta la versatilità e le possibilità d’uso del visore XR di Samsung. Gli utenti potranno infatti sfruttare in modo combinato la potenza di calcolo del pc e la libertà del visore wireless per guardare film, ad esempio, ma anche navigare sul web oppure giocare a un videogioco.

Cosa aspettarsi dal sistema operativo Android XR

Il fatto che un intero elenco di app e funzionalità da sfruttare con Android XR sia già disponibile prima ancora del lancio ufficiale del primo dispositivo basato su questa piattaforma, lascia immaginare che Google, Samsung e Qualcomm siano già a buon punto nello sviluppo di questo nuovo ecosistema.

È una notizia promettente: evidentemente non solo esistono diversi contenuti nativi, creati apposta per la piattaforma, ma sarà anche possibile accedere ai contenuti già esistenti per la realtà virtuale su pc.

Come accennato, il visore Galaxy XR di Samsung, detto Project Moohan, è il primo dispositivo a essere basato su Android XR. Ma, come già anticipato da Samsung, è in programma un’intera nuova categoria di dispositivi con intelligenza artificiale nativa che gireranno su questo sistema operativo.