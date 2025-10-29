Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

I tutor scolastici sono riconosciuti ormai da tempo come delle figure chiave per migliorare l’apprendimento degli studenti, eppure non sono presenti in tutte le scuole e, negli Stati Uniti ad esempio, sono un privilegio per pochi.

Per risolvere questa situazione arriva una startup chiamata Super Teacher fondata da Tim Novikoff, ex docente e product manager di Google, che punta a rendere il tutoraggio accessibile a tutti grazie all’intelligenza artificiale.

Come funziona l’app di Super Teacher

Super Teacher nasce con il chiaro intento di rendere il tutoraggio economico, accessibile e personalizzato, fornendo agli studenti delle elementari un’app che offre lezioni interattive a un costo di 15 dollari al mese, ridotti a 10 dollari con abbonamento annuale.

Secondo Tim Novikoff “il tutoraggio è di gran lunga l’intervento più efficace che si possa offrire ai bambini ed è davvero ingiusto che non tutti abbiano questa opportunità”, per questo motivo con la sua startup vuole democratizzare l’accesso a questa “forma di assistenza”, in modo che a un prezzo più che ragionevole possa essere disponibile per tutti coloro che ne hanno bisogno.

Il tool si basa su tutor virtuali animati, che comunicano attraverso voci generate dall’intelligenza artificiale, che guidano i bambini attraverso lezioni interattive. Gli studenti possono parlare direttamente con l’app, proprio come farebbero con un insegnante in carne e ossa. A differenza di altri strumenti educativi che sfruttano modelli linguistici di grandi dimensioni Super Teacher utilizza un sistema deterministico, proponendo un approccio che garantisce risposte sempre corrette, evitando gli errori o le imprecisioni che talvolta affliggono l’IA generativa.

Così facendo, non solo si offre assistenza ai bambini delle elementari, ma si ha anche la certezza di fornire loro una forma di apprendimento controllata e affidabile, senza sacrificare l’interattività e il coinvolgimento dei ragazzi.

Nonostante il successo del progetto, Novikoff non vede l’IA come un rimpiazzo degli insegnant, ma la considera piuttosto come uno strumento al loro servizio in grado di ampliare le possibilità di insegnamento e potenziare la didattica personalizzata.

In sostanza, i tutor basati sull’intelligenza artificiale possono alleggerire il carico degli insegnanti e offrire ai bambini un supporto continuo, specialmente in contesti dove il personale educativo è ridotto o le risorse economiche sono limitate.

Quale futuro per questa applicazione

Al momento Super Teacher si concentra sugli studenti delle scuole elementari, una scelta dettata sia dal fatto che Novikoff ha figli in quella fascia d’età e sia dal desiderio di colmare un vuoto nel mercato edtech, dove la maggior parte delle soluzioni a disposizione è orientata a studenti più grandi.

Guardando al futuro, comunque, non si esclude la possibilità di estendere la piattaforma a nuove fasce d’età e collaborare con un numero crescente di distretti scolastici in tutto il Paese. Andando ancora oltre, è lecito ipotizzare che uno strumento del genere possa risultare più che utile anche al di fuori degli USA e, chissà, magari tra qualche anno arrivare in tutte le scuole del mondo.